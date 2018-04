Triky, jak být krásná na cestách: vynechte pudr, čočky i alkohol

1. Omezte líčení na minimum

Pokud na dovolenou letíte, je nejlepší se nelíčit vůbec. Suché prostředí v kabině letadla, kde bývá vlhkost vzduchu kolem 8 %, sama o sobě pleti neprospívá a silný make-up ji vysušuje ještě více.

Pokud se bez líčení neobejdete, je nejlepší použít BB nebo CC krém, ty totiž kombinují krycí schopnost make-upu s výživnými a hydratačními vlastnostmi krému. Pudr i oční stíny raději vynechte, místo rtěnky vyzkoušejte tónovaný balzám.



2. Hydratace je základ

Platí to i v každodenním životě, ale při cestování je hydratace zvláště důležitá. Extrémně suchý vzduch v letadle a v dalších klimatizovaných prostředcích, jako jsou autobusy či vlaky, dává zabrat hlavně pokožce na obličeji a rukou.

Letuška Marika Vystydová

Vezměte si s sebou silně hydratační krém a aplikujte ho opakovaně. "V letadle nejlépe každé tři hodiny," radí z vlastní zkušenosti Marika Vystydová, která už patnáct let pracuje jako letuška British Airways. Výborně funguje i termální voda, která vás osvěží, dodá pleti vláhu a dokonce zafixuje případný make-up.



3. Zdravě jezte a pijte

Na cestách máme sklon si dopřávat: tu dortík, tam kávu, tady sendvič, co nás rychle zasytí, nebo pár skleniček vína, abychom si zpříjemnili dlouhý let. Ale zdraví pleti začíná uvnitř a platí to za všech okolností.

Myslete na to i ve chvíli, kdy si v letadle říkáte o další espresso nebo si na benzince kupujete plněnou bagetu. Jídelníček doplňte zeleninou, ovocem a dostatečným množstvím vody nebo bylinkového čaje. Nezapomínejte, že káva a alkohol dehydratují.

4. Vyhněte se unaveným očím

Kosmetika do letadla V EU platí, že všechny tekutiny, které si berete na palubu, musí být v průhledném igelitovém sáčku o maximálním objemu 1 l. Objem jednotlivých nádob nesmí překročit 100 ml, výjimkou jsou jen léky a kojenecká výživa. zdroj: Evropa.eu

"Aby vás neškrábaly a nezčervenaly, pravidelně je zvlhčujte očními kapkami," doporučuje Marika Vystydová. Nosíte-li kontaktní čočky, je dobré je na delších cestách vyměnit za brýle. Pečovat bychom měli také o okolí očí. "Jemná kůžička pod nimi se během letu namáhá nejvíc, ošetřete ji očním krémem nebo regeneračním sérem," říká letuška.

Před tím, než dorazíte do cíle, můžete unaveným očím dodat jiskru i pomocí make-upu. Pohled můžete projasnit světlým očním stínem ve vnitřním koutku oka. Kruhy pod očima zakryjte korektorem, nebo je zjemněte speciálním rozjasňovacím perem.

5. Dodejte vlasům objem

Mají vaše kadeře na cestách tendenci plihnout? Než vyrazíte, použijte co nejméně stylingových přípravků. Až z letadla, vlaku či auta vystoupíte, bude vám stačit jediný produkt: suchý šampon. Předkloňte se, nastříkejte ho do kořínků a lehce pročešte rukama. Šampon absorbuje maz i nečistoty z pokožky hlavy, vlasy osvěží a dodá jim na objemu.