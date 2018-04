Tipy a triky, jak zůstat krásná a fit i v zimě

Tři dobré zimní investice 1. Teplé a pohodlné sportovní oblečení: noste kvalitní oblečení, které ve vašem těle udrží teplo bez ohledu na to, jaká je venku teplota. 2. Zvlhčovač vzduchu: Teplo, které vychází z topení do vzduchu, vysušuje kůži a tomu dokáže zvlhčovač zabránit. 3. Činky: Když se vám nechce zimou a tmou do posilovny, trénujte doma. Nepotřebujete ani moc prostoru, různé zvedání a výpady se dají cvičit i v malém pokoji.