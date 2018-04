Osm tipů jak zregenerovat tělo a mysl po sportu, cvičení i od stresu

Přepínáme se a zapomínáme k tomu přiměřeně odpočívat, proto se snáze ocitáme na pokraji svých sil. Fyzických i psychických.

Proto jsme pro vás s fitness trenéry, lektory nejrůznějších pohybových aktivit, fyzioterapeuty i dalšími odborníky vybrali několik osvědčených způsobů, jak restartovat své tělo i duši, abyste se dostali do pohody a na této spokojené vlně se udrželi ideálně po celé nadcházející roční období.

1. Vyspěte se do růžova

Kvalitní spánek má zásadní vliv na zdraví, ať už fyzické či psychické, stejně jako celkově na naši výkonnost. Ideálně by měl proto každý z nás naspat za noc průměrně sedm až osm hodin. Nedostatek spánku oslabuje imunitní systém a zvyšuje hladinu kortizolu v krvi – nechvalně známého hormonu, jehož následkem je nejen únava, ale i vysoký krevní tlak a časem dokonce obezita.

„Spouštěčem tvorby kortizolu bývá v mnohých případech stres. Kvůli stresu míváme problémy se spánkem. Při nekvalitním spánku se do organismu vyplavuje právě kortizol, který energii z jídla ukládá do tukových zásob. Nejčastěji pak do oblasti trupu a obličeje,“ popisuje proces Monika Bartolomějová, nutriční specialistka.

2. Objevte kouzlo saunování

Saunování má pozitivní vliv na činnost srdce, uvolnění dýchacích cest a zároveň dovede zmírnit namožení svalů či ulevit od bolesti kloubů. Tělo se v sauně okysličuje, rozšiřují se cévy, čímž dochází k lepšímu prokrvení končetin. Díky výraznému pocení jsou z těla také nadměrně vylučovány toxické látky.

„Pravidelným saunováním mimo jiné výrazně posílíte svou imunitu, což je zrovna v tomto období velmi aktuální. Doporučuji vyzkoušet třeba saunu se solným panelem. Je vhodná zejména k regeneraci horních cest dýchacích,“ říká Ivo Brokeš z pražského saunového centra.

3. Najděte si čas na masáž

Druhů masáží, které můžete vyzkoušet, existuje celá řada. Mechanickým působením na sval dochází k uvolnění tepelné energie, což způsobuje lokální prokrvení kůže i svalů. Prokrvení podporuje odplavování škodlivých látek ze svalů skrze kůži ven z těla. Sval se proto po masáži stává pružnějším a odolnějším než dřív. A protože jsou tělo i mysl jeden propojený systém, masáž skvěle působí nejen na fyzické tělo, ale účinně vás zbaví také stresu. Podle terapeutky a osobní koučky Kateřiny Fadljevičové je v dnešní době právě masáž jedna z mála příležitostí k tomu, kdy můžeme doopravdy vypnout svou mysl i mobil a naplno se oddávat odpočinku.

4. Dejte si zdravotní procházku

Říká se, že pohyb na čerstvém vzduchu je lékem na všechno. Jednou týdně proto tělu i duši delší procházka ve svižném tempu vysloveně prospěje, třeba ve společnosti partnera, kamarádky, rodičů nebo psa. Na vzduchu se dostatečně prokrví pokožka a pravděpodobně vymizí i bolesti hlavy, které často provázejí přetažení a únavu.

„Pokud pravidelně cvičíte, posilujete, je vhodné zařadit delší procházku také ve dny, kdy se do fitka zrovna nechystáte. Svaly si při procházce dobře odpočinou, přirozeně se zregenerují a připraví se na další trénink. Navíc je to aktivní způsob regenerace, takže i ti pohybem posedlí můžou zůstat v klidu,“ dodává tréninkový a výživový poradce Luboš Kořenovský.

5. Zaplavte si

Plavání je jedním z nejkomplexnějších sportů, při kterém lze zapojit všechny svaly, takže i ty o kterých možná ani nevíme, že je máme. Dobrou zprávou pak je, že pro dostatečnou regeneraci organismu příliš nezáleží na našem stylu ani tempu.

„Také při rekreačním druhu plavání skvěle uvolníte všechny svaly a tělo necháte vydechnout,“ tvrdí lektorka plavání Tereza Hanfová a dodává, že plavání nejenže celkově zlepší imunitu našeho organismu, ale také dokonale uvolní krční páteř, která bývá kvůli celodennímu sezení u počítače často namožená. „Svaly celého těla se pravidelným plaváním naopak krásně zpevní. Plavání je proto výborný doplňkový sport třeba k ostatnímu pohybu a sportovním činnostem, které vás baví.“

6. Dopřejte si olejovou koupel

Vyznavači pasivního druhu odpočinku můžou uvolnit svaly a nechat vydechnout svou unavenou mysl například při domácí koupeli. V takovém případě není od věci přidat do koupele správnou vůni.

„Oleje do koupele vybírejte podle momentální nálady. Vyzkoušejte třeba zklidňující olej s levandulí, meduňkou či rozmarýnem. Na povzbuzení se naopak skvěle hodí olej s granátovým jablkem nebo červeným pomerančem. Po náročném dni vás zase báječně uvolní olej s vůní růžového dřeva. Tomuto oleji se dokonce přezdívá olej dobré nálady. Pomáhá totiž odbourávat stres a nervozitu,“ říká znalec biokosmetiky Jiří Harašta.

7. Nezapomeňte na pravidelný strečink

Součástí každého cvičení a posilování by měl být strečink, a to jak na začátku pohybu, tak i na jeho konci.

„Při rozcvičení je smyslem tělo zahřát, prokrvit organismus a předejít tak možnému poranění svalstva. Ještě důkladnější protažení, navíc v podstatně pomalejším tempu, by pak mělo následovat po cvičení,“ potvrzuje tréninkový a výživový poradce Luboš Kořenovský.

„Když ucítíte v protahovaném svalu přílišné napětí, zpomalte nebo úplně zastavte. V žádném případě se neprotahujte přes bolest,“ dodává. Podle něj bychom měli při finálním protahování postupovat velmi pomalu, dát si na čas a dobře pracovat s dechem. Sval se totiž pořádně uvolní teprve s výdechem.

8. Vyrazte na lekci jógy

Pokud cítíme potřebu zvolnit, takzvaně si orazit po náročném dni, ve kterém už nám nezbylo příliš energie na zvedání činek ani na zapamatování si náročné sestavy na taneční lekci, přichází čas jógy. A podobně jako existuje spousta druhů masáží, objevit se dá i bezpočet druhů jógy, které často bývají rozdělené do úrovní tak, aby byly vhodné pro úplného začátečníka, mírně pokročilého nebo naopak pro zkušeného jogína.

„Díky józe získáte nejen flexibilní a silné tělo, ale především se naučíte pracovat se svou myslí tak, aby sloužila ona vám a ne vy jí. Pravidelná praxe jógy vám do života vnese rovnováhu, psychickou pohodu a pomůže vám se lépe vypořádat s těžkostmi každodenního života,“ míní lektorka jógy Denisa Schubertová.