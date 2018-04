Štíhlá do plavek: začněte kombo cviky a nastartujte svůj metabolismus

Jeden trénink, kterým lze zpevnit celé tělo. To je sen všech, kteří chtějí mít pevné ruce, vyrýsované břicho, kulaté pozadí a štíhlé nohy.

O trenérce Markéta Stoklasová je fitness trenérka na Online Fitness, na tomto webu si s ní můžete také zacvičit, živě z pohodlí domova. Jedenáct let dělala závodně moderní gymnastiku. Od roku 1994, kdy ukončila studium na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se věnuje fitness.

Bohužel většina cviků je zaměřena pouze na některé části těla. To ovšem neplatí o kombo cvicích, které posílí všechny problémové partie.

Tři cviky a posílíte celé tělo

„Kombo cviky se řadí do skupiny cviků, kterými lze procvičit více tělesných partií najednou. Většinou jde o několik cviků, které jsou harmonicky skloubeny dohromady a díky tomu tak posílíte více svalů najednou,“ říká trenérka Markéta Stoklasová z Online Fitness.

Vybrala pro vás tři cviky, které byste měli zařadit do svého pohybového režimu a na začátku alespoň 3x týdně. Aby byl výsledek co nejlepší, všechny tři cviky provádějte po dobu 50 sekund s 10 sekundovou pauzou a to ve třech kolech.

„Celý trénink nezabere více než 10 minut, ale díky své intenzitě je opravdu účinný, postupně můžete přidat další cviky nebo zvýšit počet sérií. Kombo cviky velmi rychle vytvoří skvělý základ pro pevnější postavu i fyzickou kondici. Dbejte ovšem na správném dýchání a provádění cviků,“ radí trenérka.



1. Skok – zdvih

K tomuto cviku budeme potřebovat činky, pokud činky nemáme, tak si vystačíme s PET lahvemi naplněnými vodou. Činky si postavíme před sebe, uděláme dřep a uchopíme činky. S rovnými zády se narovnáme, kdy máme činky podél těla. Činky přitáhneme k ramenům (bicepsový zdvih) a uděláme výtlak nad hlavu. Stejnou cestou spustíme činky zpět, uděláme dřep, kdy činky odložíme a ze dřepu jdeme do výskoku.

2. Klik – přešlap

Zaujmeme pozici ve vzporu na dlaních (pánský klik), zpevníme bříško a přitáhneme levou nohu k levému rameni a dáme zpět. Následně přitáhneme i pravou nohu k pravému rameni a dáme zpět. Položíme kolena na zem a uděláme tricepsový klik (dámský tricepsový klik).

3. Zkracovačka – most

Lehneme si na záda, pokrčíme nohy, ruce dáme pod hlavu a zvedneme hlavu a vrchní část hrudi (klasická zkracovačka). Tělo položíme zpět na zem, ruce dáme podél těla a zvedneme pánev (most). Při tomto cviku neustále zatínáme bříško a zadeček.

Za 14 dní si můžete přečíst další díl cvičení, které vám pomůže zpevnit vaši postavu do plavek. Postupně se zaměříme na všechny problémové partie.