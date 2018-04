Jak správně zorganizovat šatník. Trička podle rukávů, sukně na kolíčky

Pokud v šatníku vládne chaos, jen těžko v něm budete dlouho hledat a raději půjdete do obchodu a přinese domů další džíny, černé tričko nebo další z mnoha bílých košilí. Tím samozřejmě problém nevyřešíte, právě naopak.

Lepší cestou je uspořádat si šatník přehledně a logicky, při jeho otevření tak budete mít dokonalý přehled, co máte uvnitř. Uklizená skříň navíc nabízí více místa, než když se v ní povalují hromady oblečení bez ladu a skladu. Objevíte netušené možnosti a ranní oblékání se stane zábavou.

Základem všeho je dobrá viditelnost v šatníku. Máte-li skříň v tmavém koutě, kde nevidíte dobře ani za slunečného letního dne, nikdy se v něm pořádně nevyznáte. Skříň přestěhujte. Pokud to není možné, změňte její interiér. Pár světel dokáže divy.

Přehledné komínky

V momentě, kdy máte skříň připravenou, čerstvě vytřenou a opravené drobné nedostatky, můžete začít s novým uspořádáním. Vše, co můžete složit do úhledných komínků, dejte do jednotlivých regálů.

Zejména pak trička, hladké svetry bez ozdob, vlněné šály a džíny se tímto způsobem skladují nejlépe. V klasickém prádelníku se mačkají či nejdou složit tak, abyste hned na první pohled viděla, jaké přesně máte.

Jednotlivé komínky roztřiďte podle vám vyhovujícího klíče. Uspořádání podle barev není nice špatný nápad, více však oceníte uspořádání podle druhu oblečení. Míchat lehká trička a huňaté svetry dohromady není nejlepší.

Podle délky a příležitosti

Jakmile máte oddělené druhy oděvů, srovnejte je podle délky rukávu a příležitosti (do práce, na doma). Snadno se tak budete orientovat zejména v kusech stejné barvy. Nejtěžší kousky dávejte dospodu, vytvoříte tak stabilní základnu komínku, který nebude padat.

Pokud vlastníte spoustu páru džín, rozdělte si je podle střihu. Budete tak mít po ránu hned jasno, kde jaké najdete, a nebudete muset chodit pouze v tom páru, který vám náhodně padne do ruky. Máte-li hodně místa, můžete je pověsit i na ramínka.

Správná ramínka

Halenky, saka, sukně, kalhoty a kratší šaty a kabátky pověste na ramínka v úrovni očí. Kupte si ramínka stejného druhu a barvy. Stejná ramínka zajistí přehledné uspořádání šatníku, žádný kousek nebude vyčnívat či se schovávat.

Máte-li velkou skříň a méně oblečení, sáhněte po širších dřevěných či elegantních polstrovaných.

V opačném případě vám zaberou spoustu místa, středně tenká ramínka z pevného plastu oceníte v menší skříni a při velkém množství oděvů. Tenoučká drátěná ramínka z čistíren nepoužívejte, nejsou pro dlouhodobé věšení prádla vhodná, mohou oděvy poničit a zdeformovat jejich tvar. Halenky a košile zapněte na několik knoflíků, aby nepadaly.

Na kolíčky

Pro sukně a kalhoty (z jemnějších a mačkavých materiálů) volte speciální ramínka s úchyty ve tvaru kolíčků. Zabráníte zmačkání a nevzhledným přehybům. Nechte linii pasu lehce navolno, nenatahujte ji příliš, aby se natažením nepřetrhaly švy.

Těžké kabáty potřebují vhodnou podporu, zde se bez masivních, širokých ramínek neobejdete. Vybírejte si takové, které udrží váhu těžkého oblečení. Jakmile kabát donesete z čistírny, odstraňte igelitovou folii a nechte ho chvilku "dýchat" a zbavit se všech použitých chemikálií.

Do krabic

Sezonní oblečení, o kterém víte, že jej nebudete v následujících měsících používat, či památeční kousky uschovejte v úhledných krabicích. Padnoucí víko ochrání věci od prachu. Nezapomeňte na ochranu proti molům. Nejlépe se hodí levandule, krásně prádlo provoní a zároveň ochrání.

Prádelník

Spodní prádlo a ponožky patří do prádelníku. Abyste v zásuvkách udržela pořádek a přehled, pořiďte si šuplík s přihrádkami. Na trhu existují s samostatné oddělovače, které udrží choulostivé kousky v bezpečí. Krajkové a hedvábné prádlo se snadno ničí, pozor si dávejte zejména na háčky u podprsenek.

Tímto způsobem se dobře ukládají i pásky. Ty můžete buď stočit do zásuvky s přihrádkami nebo pověsit za sponu za háčky. Snadno se v nich i ve spěchu vyznáte.

Kabelky jako knihy

Kabelky, tašky a psaníčka skladujte jako knihy, vyrovnané vedle sebe. Neskládejte je (pokud se jedná o hladké látkové tašky) do krabic, ani je nedávejte na háčky, kde by se časem prověsila ucha. Velké kabely dejte na poličku, malá psaníčka, nemáte-li místo, na ně. Vlastníte-li kousek z jemné či citlivé exotické kůže, ochraňte je speciálním sáčkem. Ostatní vystavte, ať máte dokonalý přehled.