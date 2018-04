Tipy, jak mít krásnější nehty: jezte ryby, čtěte obaly, buďte opatrná

1. Krása prochází žaludkem

Nevhodná strava často může za špatnou pleť, nekvalitní vlasy a také za slabé, lámavé či zažloutlé nehty. Rady typu "pijte víc mléka" jsou ovšem podle odborníků příliš zjednodušené. Jen vápník nestačí, je potřeba mít vyvážený přísun minerálů, vitaminů, proteinů a dalších živin. Před potravinovými doplňky dejte přednost komplexní stravě.



"Pravdou je, že kvalitu nehtů ovlivňuje naše genetická výbava. Někdo je má zdravější, někdo méně a strava naše limity neposune," vysvětluje Doug Schoon, ředitel vývoje v americké firmě Creative Nail Design Systems. "Vhodný jídelníček ale může zabránit tomu, aby se jejich stav zhoršil."



Přísná dieta nepomůže, spíš uškodí. "Pokud ji ale z nějakého důvodu držíte, zvyšte přísun esenciálních mastných kyselin," radí lékárník Tomáš Arndt z portálu Prozdravi.cz. "Správnou výživu nehtům, ale také vlasům, zajistí omega-3 mastné kyseliny." Najdete je zejména v mořských rybách, jako je tuňák, losos a makrela.



2. Všechny laky nejsou stejné

Čtení etiket není nejzábavnější způsob, jak trávit čas, ale má smysl. Platí to u veškeré kosmetiky, u laků na nehty však dvojnásob. Jen tak poznáte, jak dlouhá je expirační doba a zda produkt, který si pořizujete, neobsahuje zdraví škodlivé látky.



A že jich na trhu je. V obchodech i v salonech se stále můžete setkat s laky, které obsahují jednu nebo více látek z "toxické trojice": toluen, formaldehyd, DBP (dibutyl ftalát). Posledně jmenovaný spojují vědci s rizikem neplodnosti.

Často se objevuje v soupravách plastových nehtů, jen loni je kontroloři ministerstva zdravotnictví našli v devatenácti u nás prodávaných sadách.

3. S umělými nehty opatrně

Gelové a akrylové nehty jsou v módě, kvalitně provedená manikúra působí upraveně a vydrží několik týdnů, nekvalitní, neprofesionální či nehygienická práce ovšem může napáchat pěknou paseku: nehezkým vzhledem počínaje a infekcí či mykózou konče. Salon i způsob úpravy proto volte s rozmyslem.



UV lampa na vytvrzování laku

Propíraným tématem jsou v poslední době UV lampy, které se v salonech používají k vytvrzování gelových laků. Čím dál častěji je experti spojují s rizikem rakoviny kůže – ostatně se tu pokožka obvykle vystavuje intenzivnímu ultrafialovému záření, aniž by ji chránil jakýkoli přípravek s SPF.



Tím, jak reálné takové riziko je, se zabývá aktuální studie vědců z Medical College v Georgii. Ti zkoumali dopad 17 různých lamp, které se používají v salonech – s nejednotným výsledkem. Síla záření se u jednotlivých typů velmi různí, řekla k tomu vedoucí výzkumu Lyndsay R. Shippová.



"Rozsah toho, jak byla pleť vystavena UV záření, se při testování pohyboval od 'stěží' po 'výrazně',“ dodala. Podle odhadu vědců by mohlo být riskantní vystavit pleť paprskům osmkrát až čtrnáctkrát během jednoho až dvou let: "Zpřesnit to ovšem může jen další výzkum." Než k němu dojde, zbývá nám jediné: opatrnost a prevence.