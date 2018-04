Zkrotili jsme kudrnaté lokny čtenářky Marie. Zkuste to i doma

Čtenářka Marie má barvené vlasy, které se přirozeně vlní. Obvykle si je myje běžným šamponem, ošetřuje péčí na vlnité vlasy a nechává volně uschnout. Právě mytí je ostatně základ, vysvětluje stylistka Míša Řasová z studia Red Salon.

Prospěšná změna Využijte akční slevy na Raketa.cz a nechte si udělat nový trendy účes v osvědčeném kadeřnictví.

"Před umytím si vlasy učešte. Během dnů, kdy si vlasy nemyjete, je pak stačí opatrně prohrábnout a případně namačkat, aby se tvar vln podpořil," radí expertka. Pro mytí používejte kvalitní přípravky určené přímo pro váš typ vlasů. Ideální je kupovat vlasovou kosmetiku v kadeřnických salonech, kde vám taky poradí, jaký šampon, kondicionér či péče se pro vás hodí.

Při výběru se zaměřte zvlášť na vlasy a na pokožku hlavy. Kudrnatá hříva, jakou má Marie, bývá u kořínků mastnější, ale v konečcích suchá. Proto pro ni kadeřnice vybrala přípravky jak na mastící se pokožku hlavy, tak na suché, vlnité vlasy.

Zkuste twist

"Krásně pravidelné lokny pak můžete vytvořit i bez kulmy nebo složitého natáčení přes kartáč," popisuje Míša Řasová. Sama si oblíbila metodu, které se říká twistování: "Vlasy by měly být čerstvě umyté a ještě trochu vlhké.

Tip kadeřnice Abyste vlasy při stylingu zatížila co nejméně, můžete je místo tužidla přestříkat obyčejnou vodou z fixírky.

Před samotným twistováním použijte ještě vhodnou péči." Měla by být na bázi oleje nebo vody, gelovým emulzím se vyhněte – ve vlasech by ztvrdly.



Pak se můžete dát do twistování. V podstatě jde o docela obyčejné točení vlasů kolem vlastní osy: vezměte do ruky pramen a jednoduše ho zatočte do spirály. Rovnoměrně postupujte od týlu až k temeni hlavy. Nemusíte na to jít nijak zvlášť systematicky. "Pro přirozenou denní vizáž stačí, aby byly prameny podobně široké," říká vlasová stylistka. Celý proces zabere deset až patnáct minut.

Bez difuzéru ani ránu

Jak vlasy správně vysušit? Nejvhodnější je pořídit si fén s difuzérem: nástavec vhodný právě pro vlnité kadeře bývá často součástí balení, můžete ho dokoupit i v obchodě s kadeřnickými potřebami. Klasický fén by vám lokny po twistování mohl rozfoukat, difuzér naopak pomůže udržet jejich tvar.



Ale pozor – není to masážní strojek. "Vlasy přikládejte od konečků a pomocí difuzéru jen lehce mačkejte k hlavě, abyste vlny nerozfoukaly," vysvětluje Míša Řasová. "Nesušte je úplně, raději je nechte navlhlé," dodává.

Ráno vstanu a...

Vlasy, které se výrazněji nemastí, podle ní není třeba mýt každý den. Ráno dosáhnete přirozeného vlnitého vzhledu pomocí tužidla nebo obyčejné vody. Pak je stačí jen lehce promačkat.



Máte-li přesto pocit, že se kudrny rozpadly, můžete jim dodat druhou mízu pomocí jednoduchého účesu. Chybět nesmí vlásenky: "Upevněte vždy dvě proti sobě," radí kadeřnice Lenka Habartová. "Vlny tak budou lépe držet. Když máte pár minut navíc, můžete vlasy oživit i módními copánky," dodává.

Za spolupráci děkujeme pražskému kadeřnickému studiu Red Salon.