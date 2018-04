Jak získat zářivou pleť. Dokážete to za měsíc, ale i za minutu

Dlouhodobá péče

Někdo má pleť od přírody zářivou, někdo se k ní musí propracovat. Kromě vyvážené stravy, spousty vody a harmonického životního stylu obecně je tím nejznámějším přirozeným rozjasňovačem vitamin C; najdete ho v hydratačních krémech, maskách a především v koncentrovanějších pleťových sérech.



Je to jeden z nejsilnějších antioxidantů, to znamená, že v pleti neutralizuje volné radikály: částice, které vznikají při odbourávání kyslíku a mají vždy lichý počet elektronů. Protože jim tak chybí vždy jeden elektron do páru, musí je „krást“ z toho, co se v pokožce nabízí.

„Pokaždé, když radikál ukradne elektron proteinům, které máme v pleti, naruší se kolagenová vlákna,“ vysvětlila magazínu Allure dermatoložka Dendy Engelmanová. Každé takové narušení přispěje k rychlejšímu stárnutí pleti, ta se povoluje, ztrácí pružnost, ale také jas. A právě dlouhodobé používání přípravků nabitých vitaminy, jako jsou vitamin C nebo E, tomu pomůže zabránit.

Antioxidační sérum, Éminence Organics Lehké sérum UV Add On s SPF 30, Phyris Bio arganový olej, Saloos

Rychlá akce

Toužíte-li pleť rozzářit rychle a efektivně, klíčová slova zní: exfoliace a hydratace. Odumřelé kožní buňky odstraňte pomocí peelingu a vláhu pleti dodejte pořádnou vrstvou hydratačního krému. Pro ještě výraznější efekt můžete přidat pleťovou masku, ve které najdete antioxidanty a další účinné látky v ještě vyšší koncentraci. Na krátkodobé rozjasnění jsou masky ideální.



Extrémně detoxikační a hydratační gelová maska, Peter Thomas Roth Ultra-hydratační a rozjasňující textilní maska, Sephora Intenzivní peelingová maska, Korres

Máte jen pět minut? „Glow,“ jak v anglicky mluvících zemích říkají přirozeně zářivé vizáži, můžete vykouzlit i s pomocí make-upu. Vzhledu, který je momentálně nejvíc trendy, dosáhnete jen s pomocí pár přípravků: rozjasňujícího make-upu nebo BB krému, transparentního pudru, který ale naneste jen na mastnější T-zónu, a tekutého nebo pudrového rozjasňovače. Ten patří na vršek lícních kostí, na spánky, nad horní ret a pod obočí.



Pokud potřebujete záchranu na poslední chvíli, postačí dokonce jediný produkt. Slovy modelky Sashy Lussové: „Nikdy neuděláte chybu s krémovým rozjasňovačem v tyčince. Vizážistka Pat MacGrathová mě naučila ho nanášet na jablíčka tváří, na hranu nosu, trochu nad horní ret a také do vnitřních koutků očí. Tvář je pak okamžitě svěží a rozzářená.“