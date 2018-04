Jak získat více energie - za 10 minut

1. ZKUSTE CHODIT BOSA…

Tím, že se většinou pohybujeme v botách, jsme ztratili kontakt s přírodní energií země. Kdykoliv můžete, choďte venku bosa – napojíte se tak na nekonečný zdroj energie.



Stoupněte si bosá na trávník, hluboce se nadechněte a několikrát za sebou zatněte, tedy pokrčte prsty na nohou, abyste cítila strukturu trávy.



Pak se pět nebo deset minut procházejte po trávníku, vdechujte jeho vůni a ucítíte, jak vaše únava odchází.



Obujte se a vraťte se domů nebo do práce. Svěží, uvolněná a odpočatá.



FUNGUJE TO? Ano. Kombinace čerstvého vzduchu, vůně země a trávy a kontakt s přírodním povrchem nám dodává novou energii. Důležité je i prostředí, kde se procházíte. Vzhledem k počasí jsme zjistili, že i chůze naboso po příjemném koberci dokáže člověku znovu dobít baterky.



2. VYZPÍVEJTE SI ENERGII…

Máte pocit, že jste narazila do neviditelné zdi, nemáte žádnou energii ani nápady? Najděte si někde místo, kde vás nikdo neuslyší, a pět či deset minut si zpívejte své oblíbené písničky. Zpívání zvedá náladu, zahání obavy a napumpuje do našeho krevního oběhu víc kyslíku. Jednoduše řečeno, kdo zpívá, je šťastný.



Varování: záchody v kancelářských budovách nejsou dobrý nápad, zpěv se nese do nechtěné vzdálenosti.



Vyberte si oblíbenou písničku, kterou znáte nazpaměť celou. Začněte zpívat potichu, ať se dostanete do nálady a rytmu písně. Až si budete jistější, nadechněte se a přidejte na hlase. Okamžitě ucítíte, jak se z vašeho těla odplavuje napětí a úzkost.



FUNGUJE TO? Spolehlivě! Možná se budete cítit trochu hloupě, ale účinek zpěvu je tak skvělý, že by se ho neměli zříkat ani majitelé ,hudebního hluchu’. Všimli jste si, že když se leknete nebo jste ve stresu, sáhnete si rukama na hruď? Je to proto, že tam sídlí naše napětí – a zpívání ho dokonale rozpouští. Jestli jste si jako malé dítě notovala na noční bojovce Já do lesa nepojedu, tak víte, o čem mluvím.



3. UVOLNĚTE SE TANCEM

Tahle metoda funguje nejlépe na konci únavného dne. Až přijdete domů, odstavte nábytek, pusťte si hudbu s nakažlivým rytmem a tancujte, jako by měl přijít konec světa.



Zatáhněte závěsy a vypněte telefon. Oblečte se do něčeho pohodlného.



Vytočte hlasitost na maximum, které sousedi snesou, a začněte pomalu tančit. Jestli umíte slova, zpívejte, tak spojíte hned dvě energizující techniky.



Vyzkoušejte všechny taneční kreace, které byste před lidmi nikdy nepředvedla – vzpomeňte

si na Flashdance, Hříšný tanec, Chorus Line.



FUNGUJE TO? Ano… ano… ano! Funguje to tak skvěle, že někteří psychologové

doporučují svým pacientům každý den tancovat jako součást terapie. Že se při tom hubne a popohání metabolismus, netřeba dodávat.

4. VDECHNĚTE ENERGII…

Stačí hluboce dýchat čerstvý vzduch a nálada i energie vám půjdou prudce nahoru.



Otevřete v pokoji okno a stoupněte si rovně. Můžete si i sednout se zkříženýma nohama

na pevnou podložku. Nadechněte se nosem a naplňte plíce, co to dá, až po bránici. Pak tam vzduch na chvilku zadržte.



Pomalu nosem vydechněte. Nejdřív snižte ramena, tím začnete vydechovat z horní části

plic, nakonec vymáčkněte vzduch i břichem, tedy z dolní části plic. Opakujte toto cvičení

každý den ráno tak pět nebo deset minut.



FUNGUJE TO? Ano. Díky tomuto cvičení jsme navíc zjistili, jak špatně a povrchně jinak

celý den dýcháme.



5. POVZBUĎTE SE VŮNÍ…

Když jste pod tlakem a potřebujete rychlé povzbuzení, nevařte si kávu, ale zkuste aromaterapii.



Nakapejte trochu esenciálního oleje na kapesník a vdechujte jeho vůni. Nechte kapesník ležet vedle sebe na stole, ať na vás vůně působí i dál.



Když vůně zeslábne, nakapejte si znovu. Dokud pocit stresu a únavy nezmizí.



Nejúčinnější esenciální oleje na povzbuzení energie jsou: rozmarýnový (osvěžuje a vyrovnává naše emoce), citronová tráva (osvěžující tonikum), kadidlo (uklidňuje nervy a zlepšuje náladu).

FUNGUJE TO? Ano, ale musíte si pečlivě vybrat správný olej, který na vás zabírá. Rozmarýn vás povzbudí před přívalem důležité práce a citronová tráva zvyšuje kreativitu. Když se na vás hrnou úkoly, kápněte pár kapek do rozprašovače a stříkněte do vzduchu v kanceláři nebo doma.



Tip: Vyzkoušeli jsme esenciální oleje od značek Salus (rozmarýna a červený pomeranč), Eoné (lemongrass a mandarinka) a Nobilis Tilia.

6. MYSLETE NA DOBRÉ VĚCI...

To se snadno říká a hůř udělá, ale když začnete den milou vzpomínkou nebo pozitivním ujištěním, ucítíte okamžitě příliv lepší energie.



Vyberte si myšlenku podle toho, co vás čeká. Vždy ji formulujte v přítomném čase a někam si ji napište.



Když se přiblíží krize, hned si svou větičku zopakujte. Není to jednoduché, protože problémy

během dne přibývají, ale i malá připomínka něčeho hezkého dokáže zlehčit napjatou situaci. A je to časově úspornější než zkoušet v kanceláři meditovat.