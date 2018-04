Tajemství plochého břicha, potíže vám může způsobit diastáza

Co můžete udělat doma 1. Ráno se z postele doslova vykutálejte přes bok, nevyrážejte prudce rovnou do stoje (ani do sedu).

2. Nezvedejte těžká břemena ze země, jste přece žena. Když není vyhnutí, důsledně začínejte ze dřepu. 3. Nenoste těžké tašky. Pokud je to nezbytné, zátěž rozložte do obou rukou. 4. Vnímejte, jak stojíte. Usilujte o správný stoj, kdy je váha rozložená na celá chodidla a snažíte se současně napřímit a vytáhnout. 5. Zkuste si aspoň 3 x do týdne najít 10 - 15 minut času a vyzkoušejte různá dechová cvičení. Možná je znáte z jógy nebo je najdete na internetu. 6. Jestli nenajdete čas na cvičení, od srdce a nahlas se zasmějte. Při smíchu se automaticky aktivuje příčný břišní sval (což je žádoucí). 7. Když vás začnou bolet záda v bederní oblasti, je nejvyšší čas najít instruktora, který vám poradí, jak správně zapojit břišní svaly.