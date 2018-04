VIDEO: K lesklým vlasům pomůže správné fénování i vlasové produkty

Povrch vlasu je složen z malých šupinek, které se mohou nevhodnou úpravou a péčí rozvírat. Vlasy tímto procesem ztrácí svůj lesk, protože od šupinek se odrazí méně světla než od hladkého vlasu. Často se to stává zejména ženám se světlejšími odbarvenými vlasy. Pokud toužíte po lesklejších vlasech, potřebujete rozevřené šupinky na povrchu vlasu uhladit.

Fénování správným směrem

Podle kadeřnice Blanky Haškové je důležité začít již správným mytím vlasů (jak na to, si přečtěte zde). Lesk vlasů můžete podpořit i volbou šamponu a kondicionéru.

Dalším krokem je fénování. Vyhněte se vysoušení vlasů všemi možnými směry a proti směru jejich růstu. Můžete využít kartáč a vlasy pročesávat ve směru jejich růstu, zatímco je fénujete stejným směrem.

Pokud si vlasy jenom prosoušíte bez kartáče, tak je přitom přidržujte prsty, aby nelétaly kolem. A pokud své kadeře vysoušíte fénem s hlavou dolů pro větší objem, pak stejně dodržujte pravidlo, abyste vlasy přidržovala prsty nebo kartáčem a přitom fénovala a uhlazovala po směru jejich růstu.

Pomůže i kosmetika

Kromě správné techniky mytí a fénování pomůže k lesklejším vlasům i speciální vlasová kosmetika. Na pomoc si můžete vzít třeba produkty sloužící k tepelné ochraně vlasů při fénování a žehlení. Většinou se skládají ze dvou složek - jedna je na olejové a jedna na vodní bázi, které vlasy ochrání před vysoušením a lámáním při tepelné úpravě a dodají jim i lesk. Před použitím na ještě mokré vlasy nezapomeňte lahvičku protřepat, aby se obě složky smísily.

Dále jsou k dostání laky na vlasy s přídavkem látek, které podpoří jejich lesk a ocení je zejména majitelky jemného porostu hlavy. Další možností jsou pak oleje, které si nejprve rozetřete do dlaní a pak vetřete do vlasů a zejména do jejich prostředku a ke konečkům, oblasti na hlavě se vyhýbejte, aby se vlasy nezamastily. Pokud jste již hotová s úpravou účesu, můžete vlasy nakonec poprášit leskem ve spreji. Vhodný je zejména pro sušší vlasy, které promastí a zjemní.

