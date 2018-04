Jak žijí Češi s AIDS? V anonymitě

To je ten, co má AIDS! řekla o mně na celý dvůr Je HIV pozitivní, homosexuál a po otci Rom. Vladimír Kováč má prostě všechny předpoklady k tomu, aby okusil, co je diskriminace. Ve svých devětadvaceti letech s ní má bohaté zkušenosti. Ale i s drogami a životem na dně. Jeho příběh s happy endem (prozatím) zní dnes skoro jako pohádka. Do věznice ve Vinařicích se dostal před rokem a půl. "Seděl" za dávný prohřešek. Jaký? "Žádný narkoman se neživí poctivě," vyhýbá se Vladimír konkrétním detailům. Když ho přivezl autobus, přišla sestřička a dozorce jí špitl: To je ten HIV pozitivní. "A ona pak na celý dvůr, nahlas a přede všemi ohlásila mé jméno a zopakovala mou diagnózu," říká. "Izolovali mě jako gaye a HIV pozitivního na samotce a tři měsíce mi házeli jídlo okýnkem. Možná to ale bylo lepší, než kdybych byl na pokoji," uznává. Na tu zkušenost už moc vzpomínat nechce. Kdyby se tam měl vrátit, radši si prý něco udělá. Před dvěma roky se dostal do Domu světla v pražském Karlíně domu, jenž pomáhá lidem s virem HIV či nemocí AIDS, kteří se ocitli na dně. Z klienta se stal postupně pečovatel, jenž se dnes stará o druhé. A taky objíždí školy a na besedách se snaží vysvětlit dětem, co obnáší život s HIV. Jednu zkušenost si odnesl právě z jedné takové školy. V základní škole v Chotěboři musel stát od žáků v "bezpečném" odstupu pěti metrů. "Řekli mi: Žádný kontakt, žádné propagační materiály, protože jsem na ně přece sahal. A taky žádné podání ruky. Rodiče by si to prý nepřáli," konstatuje. HIV pozitivní je tři roky a bere dvanáct léků denně. Nepoznáte to na něm. Milý, usměvavý a na první pohled úplně zdravý kluk. "Každý si představuje, že musím mít fleky na těle a být vyzáblý jako kost a kůže," směje se. Paradoxně mu právě život s HIV dal nový smysl. Nakazil se před lety injekční jehlou, jíž si píchal pervitin. "Mezi narkomany nenajdete přátele," podotýká. "Tam mi hned říkali: Aidsáku! A druhé nabádali: Nesahej na něj, ten je nakaženej." S vlastní rodinou se nestýká, tu novou prý našel v Domě světla. Udělal si i sanitářský kurz. "Jsem vlastně šťastný, protože život dřív, to bylo takové prázdno v hlavě. Taková šance, kterou jsem tady dostal, přichází jednou za život," říká.