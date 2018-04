Jak zhubnout? Vsadit se!

Což jsem samozdřejmě v rámci redukce nemohla, protože mě provázely strašné chutě na cokoliv. A tak jak mě drželo si pár dní dopřávat, na co mám chuť, váha byla okamžitě zpět a mnohdy ještě horší.

Teď jsem se zařekla, že to prohlásím mezi svými blízkými - v rodině - jako veřejnou věc, vsadila jsem se s nimi, že do Vánoc svoji váhu budu mít, k čemuž mi chybí zdolat ještě 5 kg.

Veřejná sázka je super věc, účinná, máte větší motivaci odolávat chutím a nepřejídat se. Nebudu hladovět, to v žádném případě, budu jíst pravidelně, ale v menších dávkách a hlavně, když budu mít na něco velkou chuť, podívám se na sázku se sestrami, a to mě donutí odolat, protože to chci dokázat jim, že to zvládnu, ale především sama sobě.

Těším se na Vánoce, přes které nepřiberu, to vím už teď dopředu, protože když teď velkým úsilím zhubnu, rozhodně nebudu chtít hned zase přibrat. Budu zase ve "své"

postavě a bude mi fajn!!! Držím palce všem s podobným bojem, nejste sami, to zvládnem!!! O Vánocích Vám napíšu, jak to dopadlo. S pozdravem, Dáša