Devět pravidel, které vám pomohou zhubnout jednou provždy

Možná to také znáte. Po Vánocích, před plavkovou sezonou nebo jednoduše vždy v pondělí nasadíte radikální dietu, změníte ze dne na den své stravovací návyky a několikrát se doslova zničíte ve „fitku“. Kila jdou z počátku pomalu dolů, jenomže počáteční nasazení ochabuje, návštěv fitness centra ubývá, zato návštěvy cukrárny jsou čím dál tím častější. Ve výsledku vám váha zdánlivě nepochopitelně ukáže ještě vyšší číslo než to, které na vás blikalo před onou „radikální“ změnou životního stylu.



„Je důležité si uvědomit, že s každým dalším váhovým výkyvem většinou přibývá procento tuku v těle. Při radikální dietě vám většinou ubývá i svalová hmota a metabolismus se stává stále úspornější, jelikož vaše tělo si dobře pamatuje na chvíle hladovění, a proto pak v období hojnosti ve zvýšené míře ukládá přijatou energii do tukových zásob. Aby ho zkrátka a dobře žádná další hladovka už neohrozila,“ říká zakladatelka společnosti Stop obezitě Iva Málková.

Ke zdravému životnímu stylu a spokojenosti tedy nevede cesta skrze radikální diety a váhové výkyvy. Hubnout se dá i jinak a hlavně natrvalo. Pokud jste nachystáni k takovému pojetí hubnutí, pustit se do něj můžete hned. Pomoci by vám k tomu mělo těchto deset pravidel.

1. Jděte cestou menších, ale trvalých změn

Jednou z nejčastějších chyb při hubnutí je představa, že celková změna životního stylu ze dne na den je možná a dlouhodobě udržitelná. Tak to však ve většině případů není. Naopak menší a postupné změny, které pro vás nebudou znamenat šok, ale naopak příjemné zpestření a odlehčení životního stylu, máte šanci udržet dlouhodobě.

„Dejte si čas si na změnu zvyknout, přivítejte ji ve svém životě a přijměte ji za samozřejmou. Až pak se pusťte do další. Zcela konkrétně je daleko pravděpodobnější, že si oblíbíte pohyb, když začnete s pravidelnými, třeba i kratšími, procházkami v přírodě, než když začnete ze dne na den bez přípravy běhat maratonské vzdálenosti,“ vysvětluje Málková.

2. Nehubněte sami

Zkuste si najít někoho, kdo bude hubnout společně s vámi, může to být kamarádka, kolegyně z práce, sousedka nebo i váš partner.

Během hubnutí mohou nastat okamžiky, ve kterých se vám něco nepodaří a vy tak znejistíte, zda má vaše snaha smysl. Nejenom v takových chvílích je skvělé mít vedle sebe někoho, kdo vás podpoří a opět namotivuje. Navíc sdílená radost je radost dvojnásobná a každá pochvala a povzbuzení funguje jako skvělý motivační činitel.

Pokud se vám takového parťáka pro hubnutí podaří najít, dohodněte si alespoň jeden den v týdnu, kdy se budete společně scházet, debatovat, co se vám dařilo, kde ještě máte co zlepšovat a co vám nejvíce pomohlo. Vzájemně se tak můžete inspirovat a poskytovat si cennou oporu. Když se vám nepodaří osobní setkávání, nebojte se využít on-line nástrojů. Můžete využít vzájemnou podporu na komunitním webu.

3. Sledujte své úspěchy

Zajistěte si kvalitní váhu, abyste se mohli pravidelně vážit. Cílem je sice změna životního stylu, ale protože důsledky posilující změnu vašeho chování jsou více než vzdálené, údaj na váze vám poskytne zpětnou vazbu pružněji.

Nestaňte se ale jejím otrokem. Váha nikdy nemůže přesně zhodnotit vaše úsilí, a proto nedopusťte, aby číslo na váze řídilo váš život.

Pokud máte možnost, nechte si změřit i složení těla a sledujte, jak se mění množství svalové hmoty a obsah tuku v těle. Ti, kteří začnou pravidelně cvičit, mohou očekávat zvýšení svalové hmoty na úkor tukové. A protože svaly jsou těžší než tuk, váha vám nemusí ukázat velké váhové úbytky, a to i přesto, že vám třeba bude volné oblečení.

„Nejjednodušším, ale velmi vypovídajícím ukazatelem je obvod pasu. Ten by u žen neměl výrazně přesáhnout 80 cm, u mužů pak 94 cm,“ radí Iva Málková.

Postupné změny při hubnutí se velmi dobře sledují i pomocí fotografií. Vyfoťte se před tím, než začnete hubnout a poté v pravidelných intervalech a sledujte své úspěchy.

4. Stanovte si reálné cíle

Stejně jako s dílčími změnami, i dílčí cíle fungují při hubnutí lépe než cíle příliš velké a vzdálené. Postupné plnění i malých cílů může přinést velkou radost a chuť pokračovat.

„Stanovte si dílčí cíl, kterého chcete dosáhnout, někam si ho napište a mějte ho na očích. Společně s tím si vymyslete i odměnu, kterou si za svůj úspěch dopřejete, nemělo by se jednat ale o odměnu související s jídlem,“ radí odbornice na hubnutí.

5. Sledujte, co jíte

Zapisujte si vše, co za den sníte. Když pak budete mít své stravovací návyky takto černé na bílém, snáze poznáte, kde je ještě prostor pro zlepšení. Navíc si pak spíše rozmyslíte každé neplánované sousto, protože by se muselo objevit na vašem seznamu.

Pokud máte pocit, že na sestavení zdravého a vyváženého jídelníčku nemáte dostatek znalostí, neváhejte se poradit s odborníkem nebo využijte chytré internetové programy, které vám v mnohém mohou usnadnit práci.

6. Sledujte, jak jíte

Lidé, kteří mají problém s kily navíc, myslí celý den na jídlo a jeden z mála okamžiků, kdy na něj přestanou myslet, paradoxně je, když se do jídla pustí.

„Zkuste hned při nejbližším jídle jíst opravdu vědomě, nespojujte jídlo s jinými činnostmi a labužnicky si ho vychutnejte. Zapojte i zrak, čich a vnímejte každé sousto,“ doporučuje Málková.

7. Sledujte, proč jíte

Trénujte rozpoznání stavu, kdy jíte proto, že máte hlad, potřebuje to vaše tělo, a kdy jíte jídlo navíc oproti plánu kvůli tzv. emočnímu hladu. Rady, jak trénovat vědomé všímavé jedení a jak zabránit emočnímu hladu čtěte zde

8. Věnujte se pravidelně pohybu

I rutinní pohyb se počítá, proto na něj myslete a neusnadňujte si život výtahy a jezdicími schody. Pokuste se vybrat si cvičení nebo pohybovou aktivitu, která by vás skutečně těšila. Je pak daleko větší pravděpodobnost, že u ní zůstanete.

9. Myslete na své zdraví

Pokud máte pochybnosti o svém zdravotním stavu, poraďte se o úmyslu hubnout, zejména o svých pohybových možnostech, s lékařem.