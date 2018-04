Jak zhubnout o 10 kilo - díl druhý

Žena na mateřské, 25 let, 170 cm, 78 kg - ZDE





A zároveň vytvarovat problematické partie těla - hlavně hýždě a stehna.

Zdá se jí však, že už velké rezervy v životosprávě nemá. Jí několikrát denně menší porce jídla, dopřává si zeleninu, jednou týdně chodí na aerobik. Tukům a cukrům se vyhýbá.

I při tomto životním stylu její váha stagnuje. Má už zkušenost , jak těžké bylo se přebytečných kilogramů zbavit, a má obavu, že podruhé to již nedokáže. Se současným stavem se však smířit nechce.

Co radí osobní trenérka: Tato paní už na sobě udělala velký kus práce. Domnívám se, že by jí pomohlo doplnit cvičební program o cvičení ve fitness centru, kde může ženské partie a celé tělo cíleněji tvarovat.

Co radí obezitoložka: Paní je v dolní části pásma nadváhy, je již po podstatné hmotnostní redukci, tím došlo k výraznému snížení zdravotních rizik. Její jídelníček se zdá vyrovnaný. Doporučila bych, aby si paní vedla po nějaký čas záznamy o tom, co a kdy skutečně snědla.

Při posouzení jídelníčku dietní sestrou by se možná ještě nějaké rezervy našly. Je však třeba podrobně vyhodnotit kalorický příjem a všechny složky potravy. Já vidím rezervu v pohybové aktivitě, mohla by být častější, určitě alespoň třikrát týdně.

Pokud již zhubla patnáct kilogramů a celý rok si tuto hmotnost udržuje, je zde skutečně reálná šance na dlouhodobé udržení hmotnosti. Pokud by se jí už zhubnout nepodařilo, netrápila bych se tím. Spíše než další redukcí hmotnosti bych se zabývala udržením již dosaženého. I to, že už neztloustne, je úspěch.

Co radí psycholožka: Této ženě dále sníží váhu, a tudíž zvedne náladu a sebevědomí, když přidá ještě nějaké cvičení, sportování, turistiku, jízdu na kole, zkrátka zvýší spalování tuku. Měla by si vybrat takovou pohybovou aktivitu, která ji skutečně baví. Pokud sama sobě a svým silám nevěří, mohla by zkusit navštívit psychologa, který v oblasti zdravého hubnutí pracuje a který nabídne podpůrnou léčbu.