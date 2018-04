Jak zhubnout napořád? Rozhodně zapomeňte na zázračné diety

Jak zhubnout napořád a bez jojo efektu? Otázka, kterou si klade asi většina z nás, kteří máme nadbytečná kila a ta kila se nám neustále vracejí. Asi nejhůře se hubne lidem, kteří s nadváhou nebo obezitou bojují po celý život a mají za sebou mnoho dietních experimentů. U těch se jojo efekt dostavuje až se železnou pravidelností.



Co si pamatovat Některé potraviny mají nezaslouženě špatnou pověst a jiné v nás naopak automaticky vyvolávají dojem, že jsou zdravé a vhodné při úpravě stravovacího režimu, a přitom tomu tak není. Mezi potraviny se špatnou pověstí se v posledních letech dostaly například máslo a vejce. Co si tedy o těchto základních potravinách myslet?

„Máslo je vhodné především pro studenou kuchyni. Obsahuje vitaminy rozpustné v tucích, některé minerální látky, a také mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Ačkoliv je i zdrojem cholesterolu, pokud je konzumováno střídmě, není pro zdraví nebezpečné, jak se často uvádí. Vajíčka byla pro svůj obsah cholesterolu dlouhou dobu zatracována. Podle studií se ale tento cholesterol nepodílí na zvyšování krevního cholesterolu. Naopak - vejce jsou pro nás výborným zdrojem bílkovin a žloutek obsahuje lecitin, který přispívá ke správné funkci kardiovaskulárního systému a je součástí buněčných membrán. Téměř každá potravina má svá pro a proti a je důležité brát v potaz vždy obě tyto stránky. Jedině bohatý výběr kvalitních potravin a celkově střídmý energetický příjem povede ke zdraví,“ upozorňuje nutriční specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová.

Nutriční terapeutka Věra Boháčová, členka Fóra zdravé výživy, k tomu říká: „Pokud budeme chtít zhubnout hodně rychle a co nejvíce kilogramů, zaručeně se jojo efekt dostaví. Stejně jako jsme nadbytečná kila neposbírali přes noc, je potřeba dát čas i úspěšnému hubnutí.“

Hubnutí bychom podle ní neměli brát jako krátkodobou záležitost, ale jako dlouhodobou úpravu celkové životosprávy. Úpravy stravovacího a pohybového režimu by pak měly být nastaveny individuálně a měly by být splnitelné - ideálně s pomocí odborníka.

Chce to trpělivost

Smyslem léčby nadváhy, a zejména obezity, není pouze snížení tělesné hmotnosti, ale také snížení tukových zásob v našem těle. A nejen to.



„Cílem léčby je zároveň ovlivňovat další současné zdravotní problémy, případně jim předcházet, a sníženou hmotnost si také udržet.“

Chceme-li toho dosáhnout, musíme se podle Věry Boháčové držet následujících pravidel: „Důležité je přijímat méně energie, než vydáváme. V ideálním případě bychom toho měli docílit nejen úpravou stravy, ale i současným zvýšením tělesné aktivity, tedy pravidelným pohybem. Strava by také měla být pestrá a pravidelná,“ říká odbornice. Zakopaný pes je podle ní v tom, že si lidé často kladou nereálné cíle.

„Týkají se nejčastěji délky hubnutí - ve smyslu chci zhubnout hned - a nastaveného režimu, který se musí individuálně přizpůsobit pro každého z nás. Svou roli tu sehrává i dlouhodobý stres, který může hubnutí znesnadňovat,“ upozorňuje.

Řekněte dietě: Ne!

Dalším omylem je naletět na nejrůznější bizarní diety. Mnoho lidí už sice pochopilo, že jsou velmi často k ničemu, přesto se k nim mnozí z nás stále upínají a opakovaně je zkouší. Kterým dietám bychom se tedy měli určitě vyhnout?



„Těm, které striktně zakazují konzumaci některé skupiny potravin, případně jsou zaměřené na konzumaci jedné skupiny potravin nebo určité potraviny. Dále těm, které slibují rychlé hubnutí bez jojo efektu. Nevhodné jsou i diety krátkodobé, které postrádají doporučení, jak režim upravit dlouhodobě, i ty, které vám slibují, že není třeba se hýbat. Zcela určitě je nutné vyhnout se i těm dietám, které vás přesvědčují, že bez jejich přípravků se účinně hubnout nedá, a těm, které používají tak zázračné přípravky, že díky nim nemusíte ve svém režimu nic měnit,“ vyjmenovává dlouhý seznam Věra Boháčová.

Lidem, kteří při pokusech o hubnutí opakovaně selhali a jimž kila naskákala zase zpět, doporučuje hlavně trpělivost - a pomoc odborníka, který jim úpravu životosprávy ušije na míru.

Bez pohybu to nepůjde

Odborně sestavený jídelníček, který individuálně zohlední všechny potřeby člověka, který chce zhubnout, i všechny důležité faktory včetně aktuálního zdravotního stavu, je často jediný vhodný způsob, jak se nadbytečných kil natrvalo zbavit. Velice důležité je však také přidat pohyb, protože zhubnout, aniž bychom se hýbali, lze jen velmi těžko - a navíc hrozí spíše odbourávání svalové hmoty místo tuku.



„Je to také náročnější pro sestavení jídelníčku. Pokud se při hubnutí nehýbeme, o to přísnější úpravu stravy musíme mít, a o to větší je riziko, že ji člověk nebude dodržovat,“ varuje Věra Boháčová.

Myslete proto na to, že každá aktivita se počítá. I v případě, že nejste zvyklí se hýbat, začněte. Vydejte se třeba na svižnou procházku nebo zkuste pohyb v bazénu. Plavání je zdravé a uvidíte, že kila půjdou dolů snadněji, a vy se navíc budete cítit dobře. Důležité ale je pokračovat v pravidelném pohybu i poté, co jste už pár kil shodili. Berte to prostě tak, že si najdete ten pro vás nejpříjemnější pohyb, a už u něj zůstanete natrvalo.

Hubněte společně

Při hubnutí je také nesmírně důležitá podpora nejbližších. Pokud se budete snažit jíst zdravě a lehce, a váš partner bude vyhledávat tučnější jídla, je možné, že těmto lákadlům podlehnete a nedopracujete se nikam. A tak pokud má vaše drahá polovička také nějaký ten kilogram navíc, domluvte se a zkuste shodit přebytečná kila společně.

Když si budete s partnerem pomáhat, bude hubnutí určitě účinnější a pro vás oba snadnější. Patrně to bude žena, která v rodině navrhne takový scénář. Podle Věry Boháčové je totiž prokázáno, že ženy se zabývají hubnutím častěji než muži.



„Hubne se jim ale hůře, jejich metabolismus je často zatížený dietami a s nimi spojeným jojo efektem. Muži mají navíc výhodu v podobě většího podílu svalové hmoty. Trvá jim však déle, než se rozhodnou hubnout,“ říká odbornice.

Nepřipusťte nadváhu

Je známo, že obezita je velký problém v celém civilizovaném světě. Ve většině evropských zemí trápí nadváha nebo obezita více než polovinu obyvatel. Česká republika bohužel patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity - každý druhý člověk u nás má nadváhu a pětina lidí se nachází v pásmu obezity.



Obézní lidé a lidé s nadváhou mají téměř čtyřikrát vyšší riziko vzniku diabetu druhého typu, třikrát častěji se u těchto lidí vyskytuje vysoký krevní tlak a dna, a roste i riziko ischemické choroby srdeční. Při vědomí těchto souvislostí je jasné, že bychom se - pokud jde o jídlo - měli držet zpátky, a naopak - pohybu jen houšť.

Článek vyšel v lednovém vydání časopisu Zdraví.