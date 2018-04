Jak zhubnout do plavek podle doktorky Cajthamlové

Možná uvažujete o tom, zda je vůbec reálné chtít shodit do června nějaké to kilo. Začněte úvahou, kdy nadváha vznikla, a případně navštivte lékaře, abyste zjistili svůj aktuální zdravotní stav. Pak si zkuste zapisovat vše, co během dne sníte, jídlo si važte a prohlédněte si svůj seznam.

"Ideální by bylo, kdybyste požádali o radu odborníka. Ten vám pro začátek poradí, jaký cíl hubnutí je pro vás ten pravý," vysvětluje internistka MUDr. Kateřina Cajthamlová. U někoho to bude pár centimetrů v pase, pro jiné to jsou kilogramy tuku navíc. Zdůrazňuje také, že nejhorší variantou je začít s hladovkou nebo "půlporcemi" běžné stravy bez úpravy pohybu.

Nikdy nehubněte “rychle”

O tom, kdo bude při hubnutí úspěšnější, rozhodují takové věci jako věk, pohlaví, výška nebo hmotnost. Tyto kategorie mohou dopředu napovědět, kdo má větší šanci rychleji zhubnout. Muži hubnou jednoznačně lépe než ženy, pokud tedy používají svou svalovou hmotu a dostatečně vyváženě jedí.

Mají totiž víc svalů než ženy, takže při stejném sportu zapojují větší objem těchto svalů. Důležitý je i typ obezity. Pokud se podíváme především na ženské typy postavy, lépe hubne tzv. "gynoidní hruštička", tedy žena s rozložením tuku na hýždích, stehnech a bocích než "androidní jablko", žena s rozložením tuku na břiše.

Věk dělá také své. Starší lidé hubnou pomaleji nežli mladší, a to zejména vlivem hormonálních funkcí, stavu pohybového a kardiovaskulárního systému. Starším lidem se také obtížněji hubne kvůli tomu, že jejich tělo většinou zažilo řadu předchozích nesprávných diet, které se na jejich organismu mohly podepsat.

Dobré předpoklady zhubnout mají diabetici. Tedy pokud začnou správně dodržovat diabetickou dietu a nebudou hladovět. Diabetici, ale i ostatní nemocní by se měli o jakékoliv dietě vždy poradit s lékařem či odborníkem. Jde především o to nastolit vhodné tempo hubnutí.

Jaké užitečné tipy mají odborníci na rychlé hubnutí? Už samotné slovo rychlé vzbuzuje u Cajthamlové hrůzu: "Nehubněte nikdy rychle. Práce kvapná, málo platná." Jedním z dobrých pomocníků je pohyb.

Doporučují se především aerobní sporty prováděné na vytrvalostní tepové frekvenci – zkráceně řečeno, při pouhé nadváze je to běh, jízda na kolečkových bruslích, plavání, veslování, tanec. Také Nordic walking nebo prostá ostrá chůze či jízda na kole jsou zejména pro už obézní lidi velmi vhodné sporty. Nejlepší je kombinovat od každého sportu něco.

Zanevřete na alkohol, zmrzliny a sušenky

Začít se musí už v obchodě výběrem těch správných potravin. Pokud ale počítáte s tím, že se z našeho článku dozvíte, jaké konkrétní potraviny konzumovat, jste na omylu. Cajthamlová upozorňuje, že výběr potravin by se měl řídit přísným pravidlem, že pro každého člověka jsou vhodné i nevhodné jiné potraviny.

"Nemohu radit na dálku člověku, kterého jsem nevyšetřila. Strava pacienta s cukrovkou, pacienta s Crohnovou chorobou nebo zdravého člověka se od sebe výrazně liší," odpovídá Cajthamlová.

Obecně lze jen radit, abyste se vyhnuli potravinám, které obsahují mnoho soli (více než 1,5 procenta na 100 gramů), mnoho glukózového sirupu či volných cukrů (jsou sladké). Nevhodné jsou také aromatizované potraviny, suroviny s vysokým obsahem barviva nebo chemicky silně ošetřené. Vyhýbejte se také alkoholu a ztuženým rostlinným tukům, které jsou obsažené například ve zmrzlině, sušenkách, zákuscích a jídlech z vývařoven.

Ideální je takzvaný středomořský typ stravování: ryby, ovoce, zelenina, olivový olej, bylinky, kvalitní chléb. "Počítat si pouze kilojouly je pustý alibismus, vejde se do nich kdejaký pamlsek a nevejde se losos či oříšky. Sledujte složení své potravy i surovin a kuchyňskou úpravu. A jezte pravidelně dostatečná množství vyvážené stravy," radí Cajthamlová. Při nákupu doporučuje sledovat čerstvost ovoce a zeleniny, neporušenost obalu a záruční dobu potravin.

Na dietní jídelníčky z časopisů zapomeňte

Cajthamlová je také velkým odpůrcem toho, aby se lidé řídili jídelníčky z časopisů. "Neberou v potaz pohlaví, věk, výšku, váhu, zdravotní stav a aktuální stav poměru svalové hmoty a tuku čtenářů. Nehledě na to, že není zohledněna pohybová aktivita čtenářů ani jejich dosavadní stravovací zvyklosti. Je to nesmysl," varuje.

Mnoho pokusů zhubnout skončí neúspěšně. "Nejčastější příčinou je, že se lidé snaží řešit nedostatek pohybu a nepravidelnosti v režimu jídla a spánku hladovkou. Je to vytloukání klínu klínem a vrší se tak jedna chyba na druhou," popisuje odbornice. Připojuje, že pustí-li se do takové diety někdo nemocný, a obezita je chronická nemoc, je to vyslovený hazard se zdravím.

Lékařka také přidává radu na závěr: "Jestliže také uvažujete o hubnutí pomocí hubnoucí prostředků, vyhněte se určitě těm, které se prodávají po internetu nebo po domácnostech v programech multi level marketingu. Jsou předražené, neúčinné nebo individuálně nevhodné."