Druhá velmi osvědčená rada je: Nejíst 6 hodin před spánkem. Je to drastické, protože večer já osobně mám nejvíce hlad, ale fungujte to 100%. Přes den jezte, co chcete, ale 6 hodin před spánkem nic.

Když jdete spát v 23 hodin, tak nejpozději v 17 hodin. Když jdete spát v 21 hodin, tak poslední jídlo si vemte v 15 hodin. Už chápete? Tohle bude vždy fungovat! Obě metody nekombinujte, protože skončíte v psychiatrické léčebně. Spolehlivě fungují

odděleně!