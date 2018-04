Jak zhubnout?

Běhat můžete i na místě, je to skoro stejné jako při normálním běhu. Každý den si zaběhejte alespoň dvě až deset minut. Nebo dělejte kliky, dřepy, sklapovačky a podobně. Omezujte jídlo u obědů, večeří, snídaní. Dávejte si toho méně a zkuste třeba si vůbec nedávat snídani a večer si nelehněte k televizi s tyčinkami nebo brambůrky! To pak co shodíte, hned naberete, a ještě i možná přiberete! Přeji hodně úspěchů!

Tomáš Klein, Viničné Šumice