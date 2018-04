Jak zhubnout 10 kilo - díl pátý

Lednička doma je vždycky plná a maminka stojí u sporáku prakticky pořád. Oba rodiče jsou obézní, ale příliš se tím netrápí.

Prostě to patří k životnímu stylu rodiny. Když se řekne zelenina, tak si představí kyselou okurku k řízku.

Pokud se jim chlapec svěřuje se svým trápením, říkají, že určitě z tloušťky vyroste. A když ne, tak se nic neděje, ženy prý mají rádi pořádné muže.

• Co radí osobní trenérka: Pro vás bych doporučila zkusit rekreačně nějaký vytrvalostní sport - např. běh. Důležité je dostat se k němu pravidelně - několikrát (alespoň 3x) týdně.

• Co radí obezitoložka: Ve svém věku je mladý muž již v pásmu obezity 3. stupně. Měl by navštívit odbornou obezitologickou ambulanci zabývající se dětskou obezitologií. Je nutná úprava stravovacích návyků, zásadní změna jídelníčku, dostatečná pohybová aktivita. V tomto věku se těžko obejde bez pomoci rodičů.

Ideální by bylo, kdyby se podařilo změnit životní styl celé rodiny. Vhodná by byla úprava hmotnosti pod odborným vedením v rámci prázdninového pobytu, kde by si děti měly dostatečně osvojit zásady správného životního stylu.

• Co radí psycholožka: Tento chlapec by rozhodně měl vyhledat někoho, kdo by mu se zdravou redukcí poradil a pomáhal, kdo by byl zkrátka protiváhou nerozumného jednání rodičů. Nejjednodušší je obrátit se na svého praktického lékaře, který by mohl kontrolovat zdravý způsob hubnutí, ale i probrat celou situaci s rodiči chlapce. Rozhodně by se do snižování váhy neměl pouštět bezhlavě sám, aby nevhodným chováním neohrozil své zdraví.