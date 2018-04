Jak zhubnout 10 kilo - díl čtvrtý

Život bez sladkostí si nedovede představit. Často si poseděla s kamarádkami v kavárně u dortu, nebyla líná upéci každou neděli dort či zákusky.

Také je zvyklá na sladké limonády. Těch v poslední době vypila i několik litrů denně. K pohybu ji nutí její pes, venčí ho několikrát denně. Ale chodí s ním čím dál pomaleji a vybírá si raději jen cestu po rovině.

• Co radí osobní trenérka: Doporučila bych jedenkrát denně delší procházku se psem. Chůze po rovině nevadí, měla by být vykonávána s mírnější intenzitou a dostatečně dlouho, tzn. alespoň 45 minut.

• Co radí obezitoložka: Vzhledem k jasným komplikacím souvisejícím s obezitou, jako je cukrovka a hypertenze, je snížení hmotnosti otázkou "bytí či nebytí", a to by si žena měla uvědomit. Ve většině případů lze podávání inzulinu předejít právě snížením hmotnosti, kdy se upraví hodnoty glykemií.

Jistě je možné využít poradnu a podrobné rozepsání jídelníčku od dietní sestry v rámci diabetologie, kam dochází, nebo navštívit obezitologickou ambulanci. Je možné nasadit antiobezitika. Sladké limonády lze nahradit tekutinami slazenými umělým sladidlem.

• Co radí psycholožka: Bylo by dobré, kdyby si tato paní rozhodla, zda trocha snahy a péče o nové, poněkud pozměněné stravování a větší dávka pohybu stojí za dlouhý a nijak neomezovaný život. Nedostatkem sladkých potravin ani nápojů v době umělých sladidel nikdo trpět nemusí. Protože je šikovná kuchařka, možná by se mohla stát autorkou nových báječných dietních pokrmů a kamarádky by se k ní určitě jen hrnuly.