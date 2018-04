Jak ženy zvládají diplomacii?

JAROSLAVA MOSEROVÁ

* Lékařka, velvyslankyně, senátorka, spisovatelka, překladatelka, kandidátka na prezidentku. Letos zemřela.

* Řekla o politice: "Bojím se těch, kdo se považují za neomylné... Doufám však, že jejich bohorovnost zmaří jejich vlastní, nepřiznané chyby, a že se naši lidé naučí žít v demokracii..." JANINA HŘEBÍČKOVÁ

* Má za sebou rozsáhlou zkušenost s krizovými regiony. Pro různé mezinárodní organizace pracovala v zemích bývalé Jugoslávie, na Blízkém východě a v Jižní Koreji. * Dnes je členkou stálé mise České republiky při OSN.

* Řekla o diplomacii: "Mám to o něco těžší než moji mužští kolegové, ale není to nepřekonatelné... Musíte hledat cestu, ukázat, že to jde, a ono se to nakonec stane."