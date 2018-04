Děti mění, jak ženy pijí. Místo sklenky vína večer si dají tři o víkendu

Výzkumníci z londýnské a lancasterské univerzity zkoumali data více než 15 tisíc lidí o tom, jak často a kolik alkoholu vypili během uplynulého týdne.

Podle získaných údajů pravidelně pije 21 % bezdětných mužů a 15 % bezdětných žen (resp. osob, které s dítětem nesdílí domácnost). U rodičů padají tato čísla na 12 % a 9 % osob, které si dopřejí alkoholický nápoj každý den.



O celých pět procent se ale zvýšil mezi matkami počet těch, které si jednou do týdne dopřejí pořádnou alkoholickou jízdu. Zatímco 22 % bezdětných žen si jednou za týden povolí až šest jednotek alkoholu, u matek je to až 27 %. Šest jednotek alkoholu představují třeba tři skleničky vína nebo tři velká piva. U mužů se nárazové pitky s příchodem dětí nijak nezměnily - podle výzkumu se jim oddává asi 31 % dotázaných mužů.



Doktorka Sarah Jarvisová, která se zabývá prevencí alkoholismu v neziskové organizaci Drinkaware, uvedla pro deník DailyMail: „Ideální je držet se doporučeného maximálního množství alkoholu, tedy 14 jednotek rozdělených alespoň do tří dnů, zatímco některé dny se alkoholu vyhnete úplně. Platí to pro muže i ženy.“

Psycholožka Cynthia McVeyová z kaledonské univerzity si ale myslí, že bychom neměli být na matky zbytečně přísné: „Myslím, že bychom jim měli odpustit občasný alkoholový dýchánek, pokud si seženou pro děti hlídání, vyrazí si ven s kamarádkami a zapomenou na chvíli na každodenní problémy a trápení nad sklenkou (nebo několika) alkoholického nápoje.“



Dodává, že ženy mají na svých bedrech často starost o miminka, následně je vozí do školy a na kroužky a nakonec se musí potýkat s drzými a náladovými puberťáky. Na druhou stranu by ale měli muži i ženy myslet na to, že svým vztahem k alkoholu významně určují to, jak k němu bude přistupovat v budoucnu jejich potomek.