Jak ženě imponovat? Vítězí humor, nadhled, dárek a zajímavý program

Názor psychologa Navzdory emancipaci a postupné degeneraci mužské populace zde totiž stále ještě působí někdejší patriarchální archetypy. Muž by tedy měl být tím, k němuž by mohla žena vzhlížet, pro něco jej uznávat a za něco obdivovat. Měl by pro ni představovat jakousi "klidnou sílu". Rozhodně nevadí, pokud je též úspěšný v práci, manuálně zručný, ženu i rodinu dokáže je ochránit a dopřát jim přiměřenou životní úroveň. Neuškodí, když je ochoten se angažovat i v běžném rodinném provozu, pouze tím však imponovat nebude. Imponovat nemusí ani muž, který je jak "ze škatulky". Čímž nechci říct, že by se neměl tu a tam umýt, vzít si čisté prádlo a nechat si upravit rozčepýřené hnízdo na hlavě. Koupě kytky také není špatný nápad, svádění však může působit v provedení některých mužů někdy spíše směšně... Protože jediný prokazatelný rozdíl mezi spokojenými a nespokojenými manželstvími, který se objevuje ve všech výzkumech, se týká trávení volného času, měl by každý muž vymyslet, naplánovat a s rodinou absolvovat nějaké zajímavé volnočasové aktivity. Nebude-li jimi jen společné sledování fotbalu v televizi, ale třeba výlet, večeře v příjemné hospůdce, zajímavá dovolená, pak by s imponováním neměl mít větší problém. PhDr. Petr Šmolka, poradce pro rodinu

Samozřejmě je rozdíl "ve zbrani", pokud chce své první slečně zaimponovat mladíček, ostřílený proutník v letech, či si chce po 15 letech šplhnout manžel u své ženy. Aby uspěli a "ryba zabrala" musejí přesto mít něco společného.

"Jedině umí-li si žena představit, že se jí ruce muže dotýkají a je jí to příjemné, otevírají se další možnosti, jak zapůsobit. Jinak by se mohl stavět na hlavu a nebylo by to nic platné," říká vztahová koučka Libuše Konopová.

Na každou ženu podle ní udělá dojem, vidí-li, že je z ní muž vedle a byl by schopen udělat cokoli, jen aby ji získal. Ocení jeho iniciativu, nápady, rozhodnost. K tomuto stadiu seznamování a flirtování (čtěte také Kurz flirtu - jak na to) samozřejmě patří i chytrý humor, umění udělat si ze sebe legraci, neotřelé komplimenty, květina či jiná pozornost.

Jednapadesátiletý Karel by podle koučky v první fázi prošel: "Kromě toho, že si možná vezmu novou košili, upravím vous a nezapomenu se navonět, budu chtít být zábavný, bezstarostný. Přinesu květinu nebo nenápadnou pozornost, třeba jen mušli z moře nebo zajímavou knížku. Když bude příležitost, vezmu ji na chvíli na hezkou, neobvyklou vyhlídku, do trochu utajených koutů starého města. Pohlídám si atmosféru. A pak vymyslím hezké, spíš tiché romantické místo se sklenicí dobrého vína."

Díky mládí a instinktům by u koučky uspěl i dvacetiletý Honza: "Určitě platím všechno já, nemám roztrhané oblečení, snažím se samozřejmě o vtipy, asi ale balím spíš přes intelekt, což je docela balanc na tenkém ledě."

Další dotázaní muži už nijak extra nápadití nebyli: "Vzal bych ji na večeři." (Patrik, 36 let) "Koupil bych víkend pro dva na slevovém portálu." (Filip, 42 let) "Koupil bych dárek." (Honza, 49 let).

Ti spíše bez empatie využili toho, co baví je. Nenapadne je, že by vyvolená mohla být úplně jiná než oni: "Vzal bych ji na brusle." (Jiří, 54 let) "Vzal bych ji na projížďku na lodičky." (Pavel, 32 let). Úsporně, fikaně na jistotu, i když spíš jako kamarádka, by na to šel osmačtyřicetiletý Stanislav: "Pochválil bych jí oblečení a účes."

Co když to zkouší na každou?

Ale ani potom, co už muži neodradí, nebo dokonce zabodují, upraveným zjevem, šarmem, angažovaností a galantností, není vyhráno. "Ženy totiž často napadá: co jestli to takhle zkouší na každou? Co když jsem jen jedna z mnoha? Čím silnější je mužovo charizma, tím větší pochyby může vyvolávat," vysvětluje Libuše Konopová. Vědí muži, jak zlikvidovat tuto klíčící nedůvěru?

Na podobné přemýšlení "za roh" a přesvědčování nemá většina mužů talent. "Na tohle moc nejsem. Vzájemná náklonnost musí přijít přirozenou cestou a jaksi sama," odpověděl v naší anketě mezi kamarády a známými různých profesí šestapadesátiletý Mirek a dodal, že se sympatiím snad dá trochu napomoct přiměřenou upraveností. "Za ženu platím já, protože to odpovídá mému pojetí galantnosti. Zajímavý výlet nebo program je něco, na co věřím."

Šestačtyřicetiletý Petr přiznal, že mu při starostech v práci a s výchovou dvou malých dětí chybí energie třeba jen k těm nejjednodušším signálům: "Už nemám potřebu někomu imponovat, jsem v tomto ohledu vyčerpanej kocour. A mám manželku, které imponuju už třináct let, protože ode mě ještě neutekla k těm, kteří ještě chtějí ženám imponovat."

Má-li žena o muže zájem, uvítá jakoukoli snahu o rozptýlení pochyb, že by snad mohla být jednou z mnoha, jimž se dvoří. "Stačí, když ji muž přesvědčí, že má pro jeho život zásadní, převratný význam. Že se mu něco takového dlouho nebo ještě nikdy nestalo. Že ještě nikdy nebyl tak zamilován, uchvácen, fascinován. Jakmile žena získá dojem, že se stala středem jeho vesmíru, něčím mimořádným a maximálně žádoucím, rozvine před ním i ona pestrou paletu svých půvabů a lákadel," slibuje vztahová koučka.

