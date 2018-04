Jak večeřet při dietě: rady a recepty od odborníků na výživu

Mezi lidmi už léta koluje chybný mýtus, že pokud chcete zhubnout, jíst byste měli naposledy v pět hodin odpoledne. Podle odborníků na výživu je toto tvrzení naprostý nesmysl.

„To se hodí leda tak pro někoho, kdo chodí spát v osm. Večeři si dejte zhruba 3 až 4 hodiny před spaním,“ říká výživová poradkyně Hana Málková ze společnosti STOB.



Pokud je pauza mezi večeří a ulehnutím delší, klidně si můžete dát i nějaké lehce stravitelné jídlo jako druhou večeři. Nejlepší volbou je zelenina, doplnit ji můžete například jogurtem, kefírem nebo cottagem. Určitě nechoďte spát hladoví, váš spánek pak nebude dostatečně kvalitní.

Sacharidy nevynechávejte

A jak by měla vypadat vhodná večeře? Měla být lehce stravitelná a trochu méně energeticky vydatná než oběd. Měla by obsahovat především zdroj bílkovin, kvalitní tuk a určitě by měly být v přiměřeném množství zastoupeny i vhodné sacharidy. Častými radami vynechávat večer veškeré pečivo a přílohy se raději neřiďte.

Ke studené večeři je ideální zeleninový salát s kouskem celozrnného pečiva, případně salát těstovinový, kuskusový nebo luštěninový, ten již obsahuje dostatek sacharidů a pečivo k němu přidávat nemusíte. Salát však musí být vždy doplněn nějakou bílkovinou, například kuřecím masem, tuňákem, vejcem, sýrem apod.

Dostačující je také obložené celozrnné pečivo se sýrem, libovou šunkou nebo například tvarohovou pomazánkou, nikdy však nezapomínejte na zeleninu.

Jako vhodnou teplou variantou večeře je například ryba, kuřecí plátek či jiné libové maso, které doplníte menším množstvím přílohy a zeleninou. K večeři mohou dobře posloužit také polévky. Vhodnou volbou jsou luštěninové polévky, které jsou zároveň i zdrojem bílkovin.

Vyzkoušejte večeře podle odborníků na výživu

Petr Havlíček, výživový specialista

Rada: Na rozdíl od některých kolegů si nemyslím, že večere by u hubnoucích měla být živinově a energeticky ošizená. Kvalitní plnohodnotná a správně načasovaná večeře je základním předpokladem regenerace a dobrého spánku, který je nezbytný nejen u hubnoucího člověka.

Recept: Grilovaný pstruh s lehkým bramborovým salátem

filet ze pstruha

kmín

2 menší nové brambory

1/2 červené cibule

1 lžíce zeleného hrášku

1 kyselá okurka

lžička oleje, citrónová šťáva

sůl, pepř, pažitka

Brambory uvaříme se slupkou, necháme vychladnout a poté nakrájíme na kolečka. Cibuli nakrájíme na kolečka a rozdělíme od sebe. Okurku nakrájíme na kolečka. Pažitku nasekáme. Vše smícháme společně s hráškem, přidáme trochu oleje a dle chuti přidáme špetku soli a pepř. Znovu promícháme a necháme v lednici odležet.



Pstruha opláchneme, osušíme, lehce osolíme a posypeme drceným kmínem. Upečeme na pečícím papíře na 160 stupňů po dobu cca 15 minut. Servírujeme společně.

Hana Málková, odborník na výživu ze STOB

Rada: Večeře je stejně důležitá jako jiná denní jídla, proto ji nikdy nevynechávejte. A to ani tehdy, pokud se snažíte hubnout. Pro správnou večeři je však důležitý i váš celodenní režim. Pokud celý den téměř nic nejíte a přijdete večer domů hladoví, většinou to dopadá tak, že sníte vše, co vám přijde pod ruku. Pokud však bude váš jídelníček správně sestavený a vyvážený po celý den, vlčí hlad vás nepřepadne a uspokojí vás i lehká vyvážená večeře.

Recept: Lehký salát s kousky tuňáka

50 g listového salátu (např. ledový nebo římský)

100 g rajčat

100 g fazolí - velké bílé nebo červené (předem uvařené, případně konzervované)

15 g jarní cibulky

1 lžíce olivového oleje

80 g tuňáka ve vlastní šťávě

30 g celozrnného pečiva

sůl, pepř, citronová šťáva, petrželová nať

Salát a rajčata omyjeme a nakrájíme. Přidáme předem uvařené fazole, případně můžete pro rychlejší přípravu použít konzervované fazole v nálevu. Přidáme nakrájenou jarní cibulku a olivový olej. Ochutíme solí, pepřem, citronovou šťávou a posekanou petrželovou natí. Vše jemně promícháme a na závěr přidáme tuňáka ve vlastní šťávě. Podáváme s malým kouskem celozrnného pečiva.

Monika Bartolomějová, nutriční specialistka ze Světa zdraví

Rada: Rozhodně není vhodné večer jíst ovoce, například banány. Ty obsahují mnoho sacharidů, jejichž spalování tělu komplikuje odpočinek ve spánku. Navíc ve spánku není vysoký energetický výdej, a proto se energie přijatá ze sacharidů z velké míry ukládá v organismu v podobě tuků.

Recept: Lososový tatarák se zeleninovým salátem

130 g lososa bez kůže

půl hrsti dužiny zralého manga

1 lžíci nasucho opražených dýňových semínek

2 lžičky olivového oleje

čtvrt bílé cibule

2 lžičky čerstvé pomerančové šťávy

sůl, pepř

Vše pevné nasekáme a nakrájíme nadrobno, přidáme šťávu z pomeranče, dochutíme solí a pepřem. Na závěr směs zatlačíme do formičky (například do salátové misky) a hotový tatarák z ní vyklopíme na talíř. Tatarák podáváme se zeleninovým salátem.

Jednu porci zeleninového salátu připravíme ze směsi salátových listů (koupíme buď balené dohromady v supermarketu, nebo si smícháme vlastní kombinaci), 2 ks ančoviček, 2 ks černých a zelených oliv (můžeme jich dát více, máte-li je rádi) a jedné mrkve. Saláty omyjeme, natrháme na kousky, ančovičky nakrájíme nahrubo, olivy odpeckujeme a také nakrájíme. Mrkev nastrouháme. Jako zálivku smícháme trochu olivového oleje, pepře, jablečného octa a špetku oregana. Vše spojíme dohromady.

Karolína Hlavatá, dietoložka a odbornice z iniciativy Vím, co jím a piju

Rada: Chcete-li zvládat večeři bez dietních chyb a vlčího hladu, jezte odpoledne. Odpolední svačina je záchranou před nezvladatelným hladem ve večerních hodinách a zachrání vás i před mlsáním. Udělejte si na sebe chvilku času a odpoledne se v klidu najezte. Svačina může být i poměrně vydatná, je pořád lepší, když se najíte ve čtyři hodiny odpoledne, než v jedenáct hodin večer. Vhodnou potravinou k večeřím jsou luštěniny. Luštěninová jídla jsou rychlá, zdravá a levná. Z luštěnin můžete vytvářet polévky, saláty nebo pomazánky, fantazii se meze nekladou.

Recept: Fazolový salát s paprikou

1/2 plechovky bílých fazolí

1/2 červené papriky

10 cm pórku

šťáva z citrónu podle chuti

hladkolistá petrželka

1-2 lžíce majonézy light

1 plátek žitného chleba

Papriku a pórek umyjeme a nakrájíme nadrobno. Smícháme a bílými fazolemi, které jsme přecedili přes síto. Nakonec přidáme majonézu a dochutíme šťávou z citronu a ozdobíme petrželkou. Podáváme s žitným chlebem.