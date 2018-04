Jak zatočit s jarní únavou

A jezte ovoce a zeleninu!

Tak zní stručná rada psychiatra Cyrila Höschla všem, kdo se chtějí co nejrychleji poprat s jarní únavou.

Neboli s oním stavem malátnosti, vyčerpání a nechuti se do něčeho pouštět, s níž se po zimě potýká nemálo lidí.

Někdo se jen cítí unavený a nezvládá tolik práce jako obvykle, ale u někoho může jít o i mnohatýdenní pocit skleslosti a může se to projevit dokonce nezájmem o rodinný život a podobnými problémy.

Jak je možné, že zatímco někdo si na jarní únavu stýská již od února, jiný projde zimou bez úhony? Někteří odborníci tvrdí, že jarní únava jako taková snad ani neexistuje, ale většinou se shodují, že označení má reálný základ.

"Jarní únava souvisí s několika faktory, které mohou být na sobě nezávislé," vysvětluje Cyril Höschl, šéf Psychiatrického centra Praha.

"Někdo, kdo se celou zimu dostatečně pohybuje a využívá výhod tohoto ročního období a zároveň se udržuje v kondici, nemusí žádnou únavu na konci zimy pociťovat, je to ale hodně individuální záležitost," soudí pražský rehabilitační lékař Jan Hnízdil.

Podle něj mají problémy s jarní únavou zejména lidé, kteří jsou přes zimu pasivní a tráví ji většinou v teple domova, bez dostatku pohybu.

Biorytmy a jejich vliv

Mezi jevy, které ovlivňují to, jak se člověk na přelomu zimy a jara cítí, patří mimo jiné sezonní lidské biorytmy, jde také o důsledek několikaměsíčního nedostatku slunečního svitu, a tedy o nižší tvorbu vitaminu D.

Ten se vlivem ultrafialového záření v organismu tvoří běžně z cholesterolu, ale když je slunce málo, může člověku chybět a oslabovat tak jeho imunitu.

Mnoho lidí se v zimě rovněž potýká s nedostatkem vitaminů v běžné stravě, jsou oslabeni virovými epidemiemi a imunitní obranou proti nim - to je třeba případ nyní odeznívající epidemie chřipky. Někdy však nelze příčinu únavy a skleslosti určit tak jednoznačně, nicméně rady, jak s nimi bojovat, platí pro všechny.

Co platí na vyčerpání

Ne každý může řešit jarní únavu tím, že si vyjede na týden někam do tepla, ačkoli to je jeden ze způsobů - ale pomoci může i delší vycházka za slunečného dne, která zároveň zajistí tělu i dostatek světla, a tím i tvorby serotoninu, který někdy bývá nazýván hormonem dobré nálady a jehož nedostatek naopak souvisí se vznikem deprese.

Vitaminy jsou nejlepší z čerstvého ovoce a zeleniny, ale pravda je, že zejména po zimě v dlouhodobě skladovaném ovoci a zelenině moc vitaminů být nemusí - pak stojí za to uvažovat o jejich doplňování pomocí přípravků z lékáren, ale raději až po poradě s lékařem.

Lepší je volit přípravky, které jsou registrovány jako léky. Podobné je to s doplňováním minerálů a stopových prvků. Někoho mohou povzbudit také přípravky ze ženšenu nebo guarany, ale pozor, nehodí se pro každého a lidé s dlouhodobými potížemi by jejich nákup měli raději probrat opět s lékařem nebo s lékárníkem.

Když nic nezabírá

Může se však stát, že vás špatná nálada a únava neopouštějí, ač za okny už svítí sluníčko, teploměr šplhá vzhůru a vy se držíte všech dobrých rad. Pak je na čase zamyslet se nad odbornou pomocí.

"V případě patologicky pokleslé nálady, která vede k neschopnosti pracovat nebo se starat o rodinu, trvá déle než 14 dní a bývá spojena s poruchami spánku, někdy s myšlenkami na sebevraždu a s dalšími příznaky, je potřeba vyhledat lékaře," radí psychiatr Cyril Höschl.

Může jít o počínající duševní onemocnění, třeba depresi. Ta může sice odeznít sama, ale mohla by se také rozjet, čemuž lze vhodně zvolenou terapií zabránit.

Je tu jaro, jezte zdravě

Lékaři říkají čím dál častěji: to, jak jsme na tom s psychickým i fyzickým zdravím, hodně záleží na tom, co jíme. A nejde přitom rozhodně jen o kila navíc. Vhodně zvolenými potravinami lze ovlivnit i pocit jarní únavy.

Jarní únavu nelze přesně změřit, ale v různých výzkumech se udává, že až šedesát procent lidí se s těmito pocity ve větší či menší míře potýká každoročně. A může jít jak o důsledek vyčerpání po nemoci, tak třeba o vliv nedostatku slunečního světla a zlenivění těla po zimní pasivitě.

Přitom jak fyzická, tak psychická pohoda se dá ovlivnit i jídlem. "Nepřecedíme krev přes síto, ale změníme stravovací návyky," uvedla před několika dny pro ČTK lékařka Helena Marečková.

Avšak pozor, změna by neměla být násilná, protože pak by člověka mohly potrápit zažívací potíže. Přechod z klasické české kuchyně s knedlíky, tučnými masy a těžkými omáčkami na ovocné a zeleninové saláty může totiž mnohým lidem způsobit průjem či zácpu. Takové obtíže by je mohly od změny odradit, navíc by se jim mohlo zdravé jídlo brzy přejíst.

Tady podle lékařky pomohou bylinky - smetanka lékařská zlepší trávení, řešetlák odstraní zácpu, jetel luční zabírá na průjem. Česnek jako přírodní antibiotikum příznivě ovlivní střevní flóru, lopuch má močopudné účinky a ostropestřec pročistí játra.

Není však nutné měnit jídelníček drasticky. "Návod na rozumné ozdravění životního stylu není složitý," vysvětluje nutriční specialistka Veronika Heitlová.

Podle ní stojí na předním místě otázka, jaké tuky a v jakém množství jíme. Měly by tvořit zhruba třetinu denního příjmu energie, avšak naprostá většina by měla připadat na tuky rostlinné.

Dále zdravý jídelníček tvoří 15 až 20 procent bílkovin a zhruba polovinu by měly zaujímat sacharidy, tedy pečivo a přílohy.

Pročistěte si tělo

Dobré je změnit návyky natrvalo, přičemž změnu lze začít očistným týdnem nebo alespoň několika pročišťovacími dny. Tabu by v těchto dnech měly být nápoje s kofeinem, jakož i alkohol a cigarety a také sladkosti.

Vlastní kúru začněte krátkodobým půstem. "Jednodenní půst, kdy se třeba pijí jen ovocné šťávy, tělu většiny lidí prospěje," potvrdil internista Pavel Kohout z pražské Thomayerovy nemocnice. V dalších dnech jezte zprvu zejména zeleninu, pak přidávejte ovoce.

V prvních dnech vynechte maso, po několika dnech začněte přidávat tmavé pečivo a světlé maso - rybí a drůbeží.