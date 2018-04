Sedm způsobů, jak zastavit depresi hned na začátku

Špatná nálada a smutek přepadnou čas od času každého z nás. Jak ale rozpoznat, zda se jedná o počátek deprese nebo jen o běžný splín? Terapeutka pro děti, rodiny a mezilidské vztahy Lucie Mucalová říká, že když do života vstupuje deprese, tak zároveň odchází štěstí.



„Hezkých dnů je méně a méně, to, co bavilo a dávalo vašemu životu smysl, je najednou pryč nebo se to pomalinku, krůček pro krůčku vzdaluje. Špatná nálada přijde, ale zase odejde, není na denním pořádku. Kdežto deprese začíná brát vše. Vše, co bylo vaší motivací. Najednou máte chuť být daleko od lidí, ležet v posteli a nic nedělat. A začíná to být pravidelnou potřebou,“ vysvětluje terapeutka. Podle ní je to právě ten hlavní varovný signál, že se začíná dít něco, co rozhodně není ve váš prospěch.

„Je hlavně důležité si uvědomit, že je něco jinak. Mnoho lidí tento okamžik prošvihne a už je nutné vyhledat pomoc lékaře,“ dodává s tím, že deprese má mnoho podob a rozhodně na její léčbu neexistuje jednotný manuál. Někomu zabere alternativní léčba, pomoc psychologa, někdo nutně potřebuje antidepresiva, protože člověk sám už nemá sílu restartovat svůj život.

„Každopádně když vám delší čas není psychicky nebo fyzicky dobře, nezavírejte před tím oči. Čím dříve začnete jednat, tím lépe.“

Podle americké psycholožky Helen Odessky, autorky knihy „Stop Anxiety from Stopping You“, existuje mnoho způsobů, jak zastavit mírný případ deprese ještě na začátku. Spolu s dalšími odborníky v oblasti duševního zdraví dali dohromady taktiky, která vám pomohou zastavit lehkou depresi dříve, než se plně rozvine.

1. Zacvičte si

Když vás přepadnou chmury, může být polehávání na gauči velmi lákavé a nejspíš to bude jediná činnost, kterou jste ochotni dělat. Podle odborníků je však lepší s nutkáním svalit se na pohovku bojovat, zvláště pokud stojíte o to, aby se vaše splíny rozplynuly. Studie zveřejněná v časopise Archives of Internal Medicine zjistila, že aerobní cvičení je při zmírňování symptomů deprese stejně účinné jako antidepresiva. Následná studie dokonce ukázala, že účinky cvičení trvají déle než účinky antidepresiv.

Možná se zrovna necítíte na návštěvu posilovny, nebo se vám nechce poskakovat v tělocvičně na lekci aerobiku. A co takhle svižná procházka? Výzkumy ukazují, že rychlá chůze pětkrát týdně asi 35 minut denně nebo chůze třikrát týdně po 60 minutách denně má významný vliv na mírné až středně závažné symptomy deprese. Vědci věří, že je to proto, že cvičení stimuluje neuropřenašeč noradrenalin, který může přímo zlepšit náladu.

2. Dopřejte si rozmazlovací den

Pokud se cítíte přetíženě a jste v neustálém stresu, můžete příznaky mírné deprese ještě zhoršit, varuje psycholožka Susan Bartellová z New Yorku. Proto doporučuje vzít si jeden den volna, který věnujete sami sobě a tomu, co vás baví a nabudí. Můžete navštívit oblíbené wellness centrum, vydat se do muzea, do kterého jste už dávno chtěli zajít, nebo si třeba jen dopřát skvělý oběd v restauraci, kam chodíte jen o zvláštních příležitostech. Prostě se rozmazlujte.

Nemůžete si dovolit vzít si celý den volno? Podle newyorské sociální pracovnice Kimberly Hershensonová i pouhých 20 minut denně, kdy se věnujete sami sobě, může být velmi prospěšných. „Meditujte, dejte si dlouhou sprchu nebo vanu, nebo si nechte dovézt své oblíbené jídlo,“ radí na serveru prevention.com.

3. Nebuďte sami

Když se cítíte psychicky pod psa, nejraději byste si zalezli do postele a schovali se pod deku před celým světem. To však podle některých odborníků může váš splín ještě zhoršit. Doktorka Odessky radí zavolat někomu, komu na vás záleží a strávit s ním nějaký čas.

„Může to být skvělý způsob, jak zabránit zhoršení mírné deprese, říká Odessky, „pokud zůstanete izolovaní a hibernující, deprese pravděpodobně vyhraje.“ Doktorka Odessky radí vybírat si pro tento případ jen ty kamarády, které považujete za nejoptimističtější a pozitivní lidi ve svém životě. Optimismus a pozitivita jsou totiž podle ní nakažlivé.

4. Meditujte

Meditace má mnoho prokázaných přínosů a zmírnění psychického stresu je jedním z nich. Podle nedávné studie publikované v časopise JAMA Internal Medicine může praktikování meditace všímavosti (mindfulness) zmírnit psychický stres.

Terapeutka Lucie Mucalová má zkušenost, že relaxační a meditační techniky pomáhají většinou v začátečních fázích jistého nekomfortu, ze kterého se může vyklubat deprese.

„Relaxace, meditace či jiné techniky práce s tělem mohou uvolnit a rozpustit napětí v těle. Pokud už ovšem ve vašem životě deprese je, meditace zřejmě nebude stačit. Ten neklid a ztuhlost těla je tak velká, že už je potřeba zakročit i jinými prostředky. Vycházím ovšem z psychoterapeutické praxe s klienty. A mám také vypozorováno, že na každého účinkuje něco jiného, anebo v jiné míře. Každý je originál a i v léčbě deprese by se k tomu mělo takto přistupovat.“

5. Vyhřívejte se na slunci

Určitě jste si všimli, že krásný slunečný den vám dokáže okamžitě vylepšit náladu. A tento jev má i své vědecké vysvětlení. Vystavení se slunečnímu záření stimuluje produkci serotoninu, takzvaného hormonu štěstí, který vám zlepší náladu a pomůže k vnitřnímu klidu a soustředění.

Pokud se cítíte trochu nešťastně, posaďte se na slunné místo nejlépe v ranních nebo dopoledních hodinách. Vědecká studie totiž ukázala, že vystavení se světlu brzy ráno nebo v časných dopoledních hodinách bylo při zlepšování nálady účinnější než pobyt na slunci během poledne nebo pozdního odpoledne.

6. Přestaňte kouřit a pít alkohol

Ano, je pravda, že tuto radu slýcháte při každém zdravotním problému, ale bohužel kouření cigaret a pití alkoholu není zničující jen pro vaše fyzické zdraví. Obojí může také zhoršovat vaši náladu. Odborná studie vědců z British Medical Journal zjistila, že kuřáci, kteří s tímto zlozvykem skončili, se cítili méně deprimovaní a měli pozitivnější pohled na život než ti, kteří kouřit nepřestali.

I když se může zdát, že na konci nepodařeného dne je sklenka vína nebo váš oblíbený koktejl to jediné, co vám může zvednou náladu, opak je pravdou. Zezačátku opravdu můžete pociťovat, že vám alkohol pomáhá zmírnit příznaky mírné deprese, ale ve výsledku ji může ještě zhoršit, jelikož má depresogenní účinek.

7. Dopujte se zdravými potravinami

V depresivních stavech má většina lidí nutkání sáhnout po sladkém pečivu, chlebu a jiných rafinovaných uhlohydrátech. Tyto potraviny totiž zvyšují produkci serotoninu. A přestože je v pořádku si sem tam něco takového dopřát, existuje dobrý důvod, proč si po snídani, která sestávala z koblihy nebo housky s marmeládou, dát k obědu velký salát.

Studie publikovaná v časopise American Journal of Clinical Nutrition spojila stravu bohatou na vlákninu (ovoce a zelenina) a laktózu (mléčné výrobky) s nižší pravděpodobností výskytu deprese. Oproti tomu spotřeba rafinovaných obilovin tuto pravděpodobnost zvýšila.

Terapeutka Lucie Mucalová v boji proti depresi doporučuje zařadit do stravy zelený čaj, mandle, oříšky, lososa, avokádo, banány, borůvky, chřest. Zároveň podotýká, že je potřeba naslouchat svému tělu.

„Upřímně sama za sebe nejsem nakloněna masovým zákazům a vyzdvihování určitých potravin. Každý z nás přece ví, co tělu dělá a nedělá dobře a ne, že vyřadím z jídelníčku například kravské mléko jen proto, že se o tom všude píše. Bohužel, jedním z faktorů, proč vzniká deprese, je, že nežijeme v souladu se sebou. Proto žijme tak a naplňujme život tím, co je opravdu naše a ne že to káže někdo, něco a už vůbec nežijme podle očekávání někoho,“ nabádá.