Asi 4 cm zázvoru nakrájejte na tenké plátky a dejte vařit do dvou litrů vody na 20 minut. Asi po osmi minutách před koncem přidejte půl paličky česneku. Denně vypijte litr tohoto nápoje. Mám to vyzkoušené, funguje to.

Kateřina Maršíková, Hradec Králové