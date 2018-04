Zbavte se kruhů pod očima. Pomůže sedm hodin spánku i chytré maskování

Většina kruhů pod očima je záležitost genetiky. Takže možná spíte osm hodin, poctivě celý den pijete vodu, mažete se očními krémy, a stejně vám každé ráno ze zrcadla mávají tmavé půlkruhy, že spolu strávíte další den. Jsou vám souzeny na doživotí.



Do vínku jste mohli dostat zvýšenou pigmentaci v těchto místech (poznáte, když na kůži pod okem na pár vteřin přitlačíte prst, rychle ho stáhnete a barva zůstane stejná), tyto kruhy pod očima mívají hnědý tón a v tomto případě je pečující kosmetika vyzmizíkovat příliš nepomůže. Přesto na ni nerezignujte.

Vaše oční krémy by určitě měly obsahovat ochranný faktor SPF nejméně o hodnotě 30, aby sluneční paprsky nevytáhly ještě více melaninu a partie pod očima neztmavily. Za vyzkoušení určitě stojí i krémy, které mají ve složení retinol či vitamin C, tedy látky se zesvětlujícími schopnostmi.

Modrá není dobrá

Podědit po rodičích můžete i „průsvitnou“ pokožku. Kvůli ní máte pod očima patrnější cévy a kapiláry, a jakmile v nich vázne mikrocirkulace, hromadí se pod kůží krev a to se projeví stínem do fialova, někdy jsou i patrná začervenání od prasklých žilek.



Krev a lymfu rozpohybujete lehkou masáží pokožky pod očima s pomocí krému, popřípadě si dopřejte pravidelně odbornou oční masáž v kosmetickém salonu. Svou roli hraje i věk, kdy kůže ztrácí kolagen, takže je tenčí a cévy více prosvítají. I v tomto případě se vyplatí krém s retinolem, který kůži zahustí, či s kyselinou hyaluronovou, která stimuluje tvorbu kolagenu.

Podobně se tok krve zpomalí, pokud jste unavení a málo vyspalí nebo máte rýmu či alergickou reakci. Takové kruhy pod očima bývají do modra a v tu chvíli jsou výraznější, protože v obličeji jste bledší.

Tady už se dostáváme k tomu, proč je v prevenci proti kruhům důležitý zdravý životní styl a životospráva. Spát byste měli sedm až osm hodin denně, aby vaše tělo včetně kůže mělo čas na regeneraci a abyste vypadali odpočatě. Ke správné cirkulaci krve je třeba dodržovat i pitný režim, ideální je voda a zelený čaj.

V jídle vsaďte na vitaminy C, E a K, železo a kyselinu listovou, tedy žádoucí jsou citrusy, zelená listová zelenina, avokádo, ořechy, hovězí... Vyhýbejte se přemíře soli, kruhy zvýrazňují i cigarety a přemíra alkoholu. V některých případech mohou tmavé kruhy indikovat i problémy se štítnou žlázou, ledvinami, játry či chudokrevností.

Při výběru očního krému mějte na paměti, že pravidelné mazání je třeba nejenom kvůli eliminaci kruhů, ale kůže kolem očí je velmi tenká, je zde minimum mazových žláz, takže tu vznikají brzy vrásky a je třeba ji pravidelně promazávat. Ideálně oční krém nanášejte před spaním i ráno před líčením.

Oteklé oči

Ženské tělo inklinuje k zadržování vody a oblast pod očima je jednou z rizikových skupin. Zdejší podkoží je řídké a snadněji se tu voda drží. Dobré je přidat si na spaní polštář pod hlavu, aby se vám v obličeji nezadržovala voda. Na oteklé oči také platí ponořit lžičky do ledové vody, nebo si je přes noc nechat v lednici, a pak jimi ráno promasírovat pokožku pod očima.

Pokud na otoky trpíte, investujte do kuličkového roll-onu, který oči zchladí, a párkrát během dne jím po pokožce přejeďte. Pod očima se vám s přibývajícími roky mohou objevit také tukové polštářky, které lze odstranit jedině chirurgicky.

Maskovací manévry

I když vám boj s kruhy pod očima může připadat zbytečný, rozhodně neustávejte v péči, ta se nikdy neztratí a vždy může být ještě hůř. Ale kromě ní se naučte nevzhledné kruhy šikovně maskovat. Tady je pár nezbytných informací, o které byste své líčicí rituály měli rozšířit.



„Kruhy se mohou lišit intenzitou, zabarvením nebo velikostí otoků a mění se i v průběhu života. Pokud trpíte na otoky, použijte před líčením oční séra s chladivým efektem, která pomáhají ke zklidnění a otok zmírní,“ říká vizážistka Kateřina Krobová. „Při líčení platí, že méně je více. Nejčastěji ženy dělají chybu, že sáhnou po špatném odstínu – kruhy jím naopak zdůrazní.“

Před samotným líčením naneste pod oči výživný oční krém, zlehka ho vklepejte a dejte mu chvíli, aby se do pokožky vsákl. Jestli už máte pod očima víc vrásek, není na škodu následně ještě vklepat pár kapiček podkladové báze, která vytvoří na kůži vyhlazující film, líčidla nezapadají do prohlubní a tím vrásky nezvýrazní.

Jsou vaše kruhy pod očima hodně tmavé, sytě modré až fialové? Při maskování je třeba takovou barvu zneutralizovat, a to se dělá tak, že ji přebijete protikladnou barvou – v tomto případě korektorem v žlutém či broskvovém tónu. Velmi tmavé typy, které trápí tmavě hnědé až černé pigmentové kruhy, by měly sáhnout po korektoru do oranžova, který původní odstín zneutralizuje.

Korektor naneste hlavně do nejtmavších míst, tedy do vnitřního koutku oka, kam nos navíc vrhá stín, takže působí ještě tmavěji. Odsud ho pak rozetřete do ztracena směrem k vnějšímu koutku.

Tekuté korektory

Druhým krokem je korektor, který je o stupeň až dva světlejší, než je tón vaší pleti. Ten naneste stejným způsobem jako předchozí – od vnitřního koutku k vnějšímu. Pak na tvář naneste buď tónovací krém, či make-up a zlehka vklepejte i pod oči, ať je přechod mezi korektorem a make-upem přirozený.



Použijte rozjasňovač a na závěr celé líčení zafixujte pudrem, a to zlehka a nejlépe transparentním práškovým. Jak stárneme a přibývá vrásek, je totiž potřeba víc hlídat, aby korektor a pudr v nich neulpíval a nezvýrazňoval je.

U korektorů volte raději krémovější konzistence než hutné, které se i těžko roztírají, a tenkou pokožku tak pod očima zbytečně taháte. Krémový korektor snadno vklepete. Při následném líčení očí pak volte světlejší stíny, ty tmavé by zbytečně výrazné kruhy pod očima podtrhly.

Hlídejte si také, že při líčení prach z očních stínů, přebytek z řasenky či zbytky linky ulpívají právě na kůži pod očima a kruhy se tím zvýrazní. Když máte domalováno, vezměte si vatovou tyčinku a veškerou „špínu“ setřete.