Nevyspala jste se do růžova? Ukážeme vám čtyři tipy, jak na unavené oči

Dostatek spánku, zdravá životospráva a dodržování pitného režimu je nejlepší prevencí proti únavě i proti tvorbě tmavých kruhů pod očima. Ne vždy se nám ale podaří užít si vydatného spánku. A i když se ráno probudíme se zmuchlaným obličejem a opuchlými víčky, není důvod se celý den schovávat před zbytkem světa. Existují zkrášlovadla, která nám poskytnou bezbolestnou první pomoc.

1 Odlíčení pleti i aplikace očního krému

Každá z nás ví, že usnout neodlíčená je holý nerozum a jeden z největších kosmetických prohřešků. Jediné, čeho tím docílíme, jsou pupínky, červené fleky, suchá pokožka a zarudlé a nateklé oči. Důkladné odlíčení a aplikace krému, včetně toho určeného pro oční okolí, je po náročném večírku téměř povinná. Ani po probuzení ale nemáme vyhráno, pleť musíme znovu důkladně vyčistit a namazat. Pak se můžeme zaměřit na rozjasnění očí a maskování tmavých kruhů.

Pokud máme oči oteklé, je vhodné nejprve použít chladivou masku nebo gel, po kterých otoky mírně ustoupí. „Pokud ale doma žádnou masku nemáte, stačí dát na chvíli do mrazáku třeba dvě čajové lžičky, které pak na pár vteřin přiložíte na víčka a pod oči,“ míní Nikola Rektorová, vizážistka salonu Be Lovely s tím, že teprve tehdy, když jsme oči dostatečně probudili a zbavili je veškerých projevů únavy, se můžeme pustit do samotného líčení.

2 Ideální korektor pro naše oči

„Na oční okolí nejprve použijte kvalitní oční krém, poté na něj aplikujte kapičku tekutého korektoru, který lehce vklepejte do pokožky od vnějšího koutku oka směrem ven do ztracena,“ popisuje Nikola Rektorová. Podle ní by pak měla být barva korektoru vždy zhruba o jeden odstín světlejší než barva make-upu. „Díky tomu se totiž oční okolí krásně rozjasní,“ dodává vizážistka.

Co se týče textury korektoru, pro jemnou a citlivou kůži očního okolí jsou jednoznačně nejvhodnější tekuté, až vodnaté či krémové typy korektorů. „Tuhé korektory by mohly zejména suchou a stárnoucí pleť mírně stahovat dolů. Kůže by pak o to rychleji ztrácela na své elasticitě a stárla. Takovým líčením bychom tedy své pleti vlastně spíše ublížili,“ tvrdí Pavla Plocková, vizážistka značky Alcina.

3 Rozjasnění v průběhu dne

Podle Pavly Plockové se také předem musíme zamyslet, jestli je skutečně nutné maskovat tmavé kruhy korektorem, anebo by nám stačil pouze rozjasňovač. Jeho výhodou je, že ho lze vrstvit na pleť i nadále v průběhu dne a tvář přitom stále vypadá přirozeně.

Nicméně v případě opravdu výrazných tmavých kruhů pod očima se však korektoru zřejmě nevyhneme. V porovnání s rozjasňovačem má mnohem silnější krycí funkci. „Tmavé kruhy pod očima nejlépe zamaskujete korektorem růžové barvy, která dovede zneutralizovat tmavý odstín pleti. Pro ještě lepší krytí pak můžete korektor nanést i ve dvou vrstvách. V takovém případě ale nezapomeňte po první vrstvě chvíli počkat, než úplně zaschne,“ doporučuje Nikola Rektorová.

Pro nerozhodné pak může být skvělou volbou i korektor a rozjasňovač v jednom. Jeho barva by však neměla být v porovnání s tónem pleti až příliš světlá, protože by se tím kruhy pod očima naopak ještě zvýraznily.

4 Nebezpečná perleťová líčidla

Při snaze zamaskovat tmavé kruhy pod očima bývá častou chybou i používání perleťových produktů přímo pod oči. „Takové produkty se hodí spíše pod obočí, do vnitřních očních koutků nebo na líčka, ale rozhodně ne pro maskování tmavých kruhů. Za tímto účelem bych volil jednoznačně světlejší a matný krémový korektor,“ říká Tomáš Vida, vizážista značky Dermacol.

Co se týče postupu líčení, Tomáš Vida doporučuje na tvář aplikovat nejprve make-up, poté oči nalíčit a použít korektor pod oči. V případě váčků pod očima je však vhodné použít korektor až pod samotné váčky. „Nakonec bych tvář zafixoval transparentním pudrem,“ dodává ještě vizážista.