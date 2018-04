Jak zajistit, aby se jarní úklid neproměnil v letní nepořádek

Samy to nejspíš znáte. Manžel pohodí svou pracovní košili na gauči, vám ještě zbývá vyžehlit věci dětem do školy, vysavač se vám už uklízet nechce, stejně jej budete zítra potřebovat.

Jen smeták a koště nestačí…



Ještě než se pustíte do mytí oken, uklízení věcí a odstraňování nánosu prachu v místech, kam se při běžném úklidu nedostanete, zamyslete se. Možná by bylo dobré k jarnímu úklidu letos přistoupit jinak. Nedělejte práci, která za pár dnů přijde vniveč. Místo toho si sepište seznam věcí, které v bytě působí největší nepořádek. Je to odložené oblečení? Žehlicí prkno “zkrášlující” váš obývák? Vysavač, který nemáte kam uklidit? Až uděláte list, zamyslete se nad samotnou koncepcí vašeho bytu. Nejde jen o to, jestli věci uklidíte v danou chvíli, ale jestli pro ně vůbec máte vhodné místo.

Možná je na čase se zamyslet, zda máte pro vaše životní potřeby dobře přizpůsobený nábytek. Víte, že ve skříni můžete mít integrovaný například koš na prádlo a žehlicí prkno? Když je nepotřebujete, můžete je ve vteřině skrýt a v případě nenadálé návštěvy není potřeba narychlo a ve stresu uklízet. Skříně ale nabídnou ještě mnohem víc. Konec zmačkaným kalhotám zajistí samostatný věšák, příjemné vybírání šatů zase osvětlená tyč se senzorem pohybu. Boty, pásky, ale i řadu dalších věcí z vaší garderoby pojmou další speciální úložné prostory. I kravatám můžete dát pevné místo v kravatníku. Výsledkem je řád ve vašich věcech, který vám značně usnadní jinak zdlouhavý úklid.

Hra na architektku

Nad organizací věcí v bytě se zamýšlí stále více lidí. Výrobcům zakázkového nábytku se tak v posledních letech daří stále více. České rodiny si totiž uvědomují, jak důležité je mít kvalitní odkládací prostory, vyhrazené nejrůznějším účelům. Vedle finančně dostupných kusů nábytku ze supermarketů, s mnohdy nevalnou kvalitou, se tak na českém trhu objevuje další alternativa. Jsou jí specializované firmy, které se zabývají tvorbou kvalitního zakázkového nábytku, jež vyhoví vaším každodenním představám, například český výrobce Indeco nabízí i možnost vymodelovat si ve značkové prodejně vlastní skříň ve specializovaném 3D programu. Máte tak naprostou jistotu, co kupujete a taky jak se vám daný kus nábytku hodí do interiéru. Kromě toho si také můžete tak trochu zahrát na architekta.

Nebojte se krabic

Organizace věcí samozřejmě nekončí pouze u nábytku. Trendem jsou všemožné designérsky povedené krabice, do kterých uložíte nepříliš často používané věci. Využití těchto úložných prostor, třeba pro tiskoviny nebo média, dá interiéru potřebný řád. Nemusíte se přitom bát, že krabice bude vypadat nějak odpudivě. Naopak, veselé barvy a kvalitní provedení těchto pořadačů oživí byt.

Rada nakonec - dejte sbohem alespoň některým nepotřebným věcem

I když se vám nakonec podaří změnit uspořádání vašeho bytu, určitě by vám nemělo být přehnaně líto některých věcí. Tedy alespoň pokud máte rádi pořádek. Ano, skutečně - ty šaty, které jste na sebe ještě nevzala už pět let, možná jen zabírají místo. Stejně jako řada kýčovitých “ozdob” v domácnosti, nad jejichž osudem by se možná měla vaše rodina doma zamyslet.