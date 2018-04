Vyražený zub se dá zachránit. Dejte ho do úst či mléka a běžte k lékaři

„Nejvíce jsou zubními úrazy ohroženy děti mezi prvním a druhým rokem života, které se učí chodit, což bývá spojeno s pády. Běžná jsou ale poranění zubů i u dětí na prvním stupni základních škol. Ta zase vznikají nejčastěji právě při sportu,“ uvádí stomatolog Adam Šíma z pražské Dentální kliniky Jan Stuchlík.

Podle zkušenosti lékařů přichází do ordinací kvůli úrazu zubu zhruba třetina všech dětských pacientů. Vyrazit, ulomit či jinak poškodit zub si však můžete v každém věku, a někdy k tomu stačí jen málo – třeba se při jídle ťuknout do zubu příborem.

Dobrou zprávou je, že v dnešní době již stomatologové zuby po většině úrazů dokážou zachránit, zejména pokud jejich pomoc vyhledáte včas.

To, jaký léčebný postup při ošetření zubního úrazu lékař zvolí, záleží na druhu a stupni poškození zubu. Obecně by však mělo být cílem co nejšetrnější řešení. „Pokud je to jen trochu možné, vždy se snažíme zachovat živý zub, nebo jej alespoň udržet v ústech,“ přibližuje lékař Šíma trend současné stomatologie.

Jedním typem úrazů jsou ty, kdy se v ústech zdánlivě nic nestalo a zub drží, ale změny nastanou uvnitř zubu. Důvodem většinou bývá pád či úder do zubu, ale k jeho poškození může vést i pouhé jemné ťuknutí, které dotyčný ani nezaznamená. Na úraz v takovém případě upozorní až následné změny v zabarvení zubu.

„Pokud zub ztmavne, je pravděpodobné, že byl porušen nervový a cévní svazek, a tím došlo k jeho odumření,“ vysvětluje Adam Šíma.

Stává se také, že se u poškozeného zubu objeví váček způsobený infekcí, což může u dětí ohrozit růst a vývoj stálého chrupu. Pokud se jedná o mléčné zuby a problematický zoubek by brzy vypadl sám od sebe, je lepší jej vytáhnout.

Co dělat, když si vyrazíte zub - vyražený zub se snažte vrátit zpátky na své místo nebo vložte do mléka, případně vlhkého ubrousku

- když není vyražený celý zub, najděte všechny úlomky a uschovejte

- jděte ihned ke stomatologovi na ošetření

- pokud je zub správně ošetřen, není třeba ho ani v dospělosti opravovat

U trvalých zubů, tedy u starších dětí, dospívajících a dospělých se lékař v tomto případě snaží odstranit infikovanou a odumřelou dřeň a zub vyčistit, případně i zevnitř vybělit. Zub se tak podaří zachránit. Postup ošetření postiženého zubu je však individuální, záleží na celkovém vývoji chrupu i vašem věku.

Pomůže mléko i vlhký ubrousek

Zachovat celistvý chrup lze i v případě, že dojde ke zlomení nebo úplnému vyražení zubu. Tady ale o úspěchu ošetření rozhoduje čas. Po takovémto úrazu byste měli okamžitě vyrazit k zubnímu lékaři a zároveň dbát na správné uchování postiženého zubu nebo jeho částí – ve vlhkém prostředí.

„Když je vyražený celý zub, vůbec nejlepší je jej ve správné orientaci zase strčit zpátky na jeho místo a spěchat k zubaři,“ radí lékař Šíma.

„Pokud se to nepodaří, vložte zub do mléka nebo vlhkého ubrousku nebo jej uchovejte ve vlastních slinách, např. v ústech ve tváři. Uchovat zub ve vlhku je velmi důležité, protože buňky tak ještě několik hodin vydrží živé. Pokud pacient zub přinese v tomto stavu a bezprostředně po úrazu, lékař je schopen vyražený zub vsadit zpět a zafixovat. Zub pak může sloužit dál,“ dodává stomatolog.

Přineste všechny úlomky

Když se odlomí jen část zubu, je třeba veškeré úlomky sesbírat a přinést je k zubaři. Ten dokáže spojit odlomené kousky se zbytkem zubu tak, že rozdíl vůbec není vidět. Drobné estetické nedostatky lze v případě potřeby dořešit také zubními fazetami. Zub poté může fungovat bez problémů, ale i v tomto případě je třeba ošetření neodkládat.

A co se stane, když si ulomíte jen kousek zubu? I pak je lepší navštívit stomatologa. „Odlomení kousku zubu sice není tak hrozné, ale pořád se jedná o dentinovou ránu. Záleží na velikosti ulomené části, ale zubař by měl zkontrolovat i takovýto zub,“ doporučuje Šíma.

Někdy totiž při ulomení zubu může dojít k otevření dřeňové dutiny a v takovém případě je nutné zub vyčistit a ošetřit kořenové kanálky. Obecně lze říci, že včasnou návštěvou stomatologa při každém úrazu zubu se vyhnete možným pozdějším komplikacím a náročnější léčbě.

Když se zub nepodaří zachránit

Pokud se zub po úraze v čelisti nepodaří udržet, je třeba mezeru po něm vyřešit, a to nejen z estetického, ale zejména z praktického a zdravotního důvodu. Z dlouhodobého pohledu je totiž chybějící zub problémem pro celý chrup – okolní zuby se snaží mezeru zaplnit, čímž dochází k jejich nežádoucímu posunu. Také protilehlý zub v druhé čelisti se ve snaze nalézt chybějící skusový kontakt může začít posouvat ven z kosti.

Zamezit tomu lze pouze zaplněním prázdného místa, volit lze v tomto případě mezi dvěma základními fixními možnostmi: můstkem, nebo implantátem. Zavedení implantátu je však limitováno věkem, kdy je už ukončen růst čelistí, což bývá obvykle kolem šestnáctého až osmnáctého roku.