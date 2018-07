Tvoření a bádání v přírodě

Když se jde na procházku, většinou se lidé snaží dostat z bodu A do bodu B bez neustálých zastávek na pití, svačinu a hraní si. Co to pojmout přesně opačně a z cesty mít cíl? Vyrazit do lesa a udělat si tvořivé odpoledne? Co třeba stavění domečků pod stromy? Nebo jenom sbírat přírodniny a doma z nich na velkém archu papíru vytvořit mapu vlastního fantaskního světa? Spousta dětí má z YouTube a Instagramu nastudované tvůrčí tutoriály – budou samy vědět, co chtějí zkusit.