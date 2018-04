Lupy má polovina lidí. Jednou umýt hlavu šamponem nestačí

Mnozí znají ten pocit, kdy je svědí pokožka na hlavě. Je to nepříjemné pro dotyčného i pro okolí. Drbání totiž nepůsobí dobře. Přirozenou reakcí, vidíte-li škrábajícího se člověka, je utéct. Mozek nám totiž podvědomě říká, že něco s danou osobou není v pořádku. A co teprve když zjistíme, že pokožka nevypadá zdravě, olupuje se a je začervenalá.

Svědění: nepříjemný pocit i společenské faux-pas

Svědění a olupující se části kůže stále přestavují tabu, o kterém se nemluví a raději se ve společnosti ignoruje. Přestože jde o zcela přirozenou věc, se kterou se potýkají všichni. Přeroste-li však únosnou mez, již to musíte řešit. Kůže totiž signalizuje, že s ní něco není v pořádku. Ne náhodou začínající kožní problémy doprovází právě nutkání se drbat.

Proti svědění pokožky lidé bojují nejrůznějšími způsoby. Celá čtvrtina nanáší hydratační látky pro zmírnění svědění, dvacet procent si nenápadně poškrábe jinou část těla, aby gesto nebylo tak nápadné. Dále se hlava namáčí do vody, nosí se čepice a klobouky pro zakrytí nevzhledné vlasové pokožky a najdou se i takoví, kteří nosí rukavice, aby si kůži neškrábali, nebo přikládají pytlíky s mraženou zeleninou pro zmírnění svědění.

Cestou k tomu, jak se zbavit nepříjemného a společensky nepřípustného svědění, je pocit ochlazení pokožky a stimulace TRP-8 receptorů, které vysílají mozku signál zabraňující svědění a nepohodlí. Chladivý pocit dokáže navodit např. máta. Naopak byste se měli vyhýbat potravinám, které evokují pocit tepla. Sem patří mj. čili papričky, česnek nebo wasabi. Toto však funguje pouze v krátkodobém horizontu a lupy jako takové neřeší.

Co můžeme udělat pro zdravou vlasovou pokožku bez lupů? „Především si musíte uvědomit, že pokožka hlavy je biologicky velmi podobná kůži na zbytku těla. A proto vyžaduje soustavou péči a ochranu. Zdůrazňuji soustavnou, jedno umytí vám zázraky nepřinese,“ vysvětluje doktor Steve Shiel, expert head&shoulders. Vlasová pokožka u poloviny lidí má tendence být citlivá, snadněji se podráždí a vznikají na ní lupy v menší či větší míře. Abyste se jim dokázali účinně bránit, musíte nejprve poznat příčinu jejich vzniku.

Tři faktory pro vznik lupů. Dva z nich máte i vy

„Abyste měli lupy, musíte splnit tři zásady. A každý z nás má přirozeně hned dva,“ pokračuje odborník na vlasy a vlasovou pokožku. Zaprvé musí pokožka produkovat maz, což pokožka, kromě dětské, každý den dělá. V závislosti na jejím typu vyloučí dva až čtyři gramy séba, což pomáhá hydratovat a chránit pokožku.

Druhým faktorem je houba, která se zcela přirozeně vyskytuje na pokožce. Nelekejte se, nejde o nic škodlivého lidskému zdraví. Právě naopak. Vzpomeňte si na bakterie v jogurtu a probiotických nápojích a tabletách, které pomáhají udržet zdravou střevní mikroflóru.

Tento mikroorganismus se živí právě kůží produkovaným sébem a zanechává vedlejší produkt na povrchu pokožky. A zde přicházíme právě k problému lupů. Na tento vedlejší produkt buď reagujete, či nikoliv. Patříte-li do té první skupiny, vaše pokožka si myslí, že je napadána, brání se a začnou vznikat lupy.

Polovina lidí měla, má nebo bude mít lupy

Vědci ve výzkumných laboratořích se zabývají problémem, proč někteří lidé reagují a jiní nikoliv. Světová populace je rozdělena na poloviny, co se týče problémů s lupy. „Víme, že pokud eliminujeme houbu na povrchu pokožky, stav se zlepší a lupy zmizí. To samé s eliminací tvorby kožního mazu. Pokud ji dokážeme zpomalit, lupů se zbavíme. Na těchto principech pracuje valná většina šamponů proti lupům,“ říká doktor Shiel.

Nabízí se otázka, zda likvidací mikroorganismů pokožce naopak neubližujeme. Vědci se stále snaží najít odpověď. „Nevíme, proč přesně houbu na pokožce máme. Víme, že nějaký důvod její existence je, ale nevíme přesně jaký. Každopádně výzkum ukázal, že její eliminací lupy mizí,“ odpovídá odborník na vlasy a vlasovou pokožku. V momentě, kdy kosmetický prostředek zlikviduje tento mikroorganismus, pokožka se sama uzdraví.

Vznik lupů můžete sami vypozorovat dříve, než se jako bílé šupinky objeví ve vlasech a následně na ramenou. Pokožka je suchá, cítíte pocit pnutí a následně svědění. Jakmile jste se někdy s lupy setkali na vlastní kůži, musíte být pozorní. Lupy se totiž rády vracejí a jelikož zmiňovaný mikroorganismus máme přirozeně po celém povrchu těla, je dobré věnovat vlasové pokožce zvýšenou pozornost.

Neléčitelný problém, který lze mít kontrolou

„Lupy nemůžete vyléčit, ale můžete je držet pod kontrolou,“ vysvětluje doktor Shiel, který se zdravím vlasové pokožky zabývá již 18 let. Konstatuje, že někteří lidé mají tendenci mít lupy neustále, některým se periodicky vracejí z důvodů nemoci či stresu. Pokud vás olupující se pokožka trápí, musíte pravidelně používat prostředky proti lupům. U běžných případů stačí běžně prodávaný šampon proti lupům, u těžších případů je lepší vyhledat lékařskou pomoc. Důležitá je trpělivost a pečlivost při jejich používání. Zázraky po jednom použití nečekejte, ale soustavné používání problém skutečně řeší.



Zdravý životní styl a vyvážená strava pomáhají udržet pokožku ve zdravém stavu. Pozor však na oleje. Doktor varuje před jejich používáním na pokožce hlavy, máte-li tendenci mít lupy. „Olej totiž živí mikroorganismus na povrchu a snadno se může spustit mechanismus vedoucí ke svědění a olupování pokožky,“ varuje doktor Sheil.

Minerální oleje obsažené v moderních stylingových produktech pro pokožku nepředstavují nebezpečí, naopak oleje používané v potravinách, jako jsou olivový či slunečnicový, nejsou pro pokožku s lupy vůbec dobrý nápad. Proto ani neexperimentujte s doma vyráběnými zábaly a maskami.

Šampony proti lupům stačí používat třikrát týdně

Jak často je potřeba mýt si hlavu? Záleží na vašem životním stylu a potřebách. Ani pokožku s lupy není třeba umývat každý den. Podle globálních průzkumů stačí pro severní, střední a východní Evropu použít šampon třikrát až čtyřikrát do týdne, což zároveň představuje stávající průměr v naší zeměpisné šířce.

Běžné lupy se mohou změnit v kožní nemoc zvanou seborrhoická dermatitida. Tu způsobuje stejná příčina jako lupy, reakce pokožky je však mnohem silnější a nápadnější. Pokožka zarudne, šupinky jsou větší, více zabarvené do žluta a mastnější. Jakmile tyto příznaky na své pokožce objevíte, rovnou jděte do ordinace dermatologa. Zde již běžná kosmetika nestačí. Doktor s pomocí léků dostane pokožku do rovnováhy a pro její udržení již běžné šampony představují vhodné pomocníky.