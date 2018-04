Vyhrajte 500 korun Pište své tipy týkající se zdraví! Každý měsíc losujeme jednoho výherce a posíláme mu 500 korun. Své rady piště ZDE Pište své tipy týkající se zdraví! Každý měsíc losujeme jednoho výherce a posíláme mu 500 korun.

Druhý den dáme lístky do kousku plátna a necháme je v chladu. Vodu, která zbyla, přelijeme do prázdné lahvičky a uzavřeme. Do nosu aplikujeme jednu kapku 3krát denně.

Nicola Andrsová, Praha