Jak vyzrát na jarní milenecké jiskření

Co když mě tato krásná žena odmítne, co když pohledu jejích očí špatně rozumím? V kritickou chvíli, kdy máme ženu oslovit, stáváme se hamletovskými váhavci a prošvihneme nejeden perspektivní vztah. Je proto zapotřebí, aby nám žena pomohla. Vidí-li zoufalce s žebravýma očima, je na místě, aby se ho zeptala, kolik je hodin. To se pak podiví, jak se zamlklý zoufalec rozhovoří, vždyť se mu uleví stejně jako ženě po porodu. V průběhu prvního až třetího setkání pak dojde (nebo nedojde) k významnému podvojnému emočnímu výbuchu v mozcích muže a ženy.Jinými slovy přeskočí jiskra a oba v sobě navzájem najdou zalíbení. Odborněji řečeno dochází k podvojnému vzájemnému přijetí" neboli akceptaci, ovšem nikoliv na vědomé, ale nevědomé úrovni. Mozková centra vypočítávají" oběma, zda se sobě zalíbí. V tu chvíli je teprve brána k milenectví otevřena. Ten okamžik vzájemné akceptace je v mozku regulován něčím velmi pozoruhodným, totiž takzvaným centrem směny. To střeží, abychom nepropadali jednostranným zalíbením a nevstupovali do vztahu, v němž bychom neměli šanci přežít".Božská chvíle té první citové jiskry je v podstatě směnou dvou vzájemných stvrzení, že se chceme oba. A ač je jiskra vzájemného souhlasu pociťována zcela zřetelně, přesto se vynořuje z temnot nevědomí; protože párové zalíbení si nemůžeme nadiktovat. Nelze se s ženou dohodnout na tom, že se sobě budeme líbit a že začneme po sobě milostně toužit. Příznakem toho, že bylo stvrzeno oboustranné zalíbení, je následující pocit mocného puzení druhého se nějak dotknout, třeba ho pohladit nebo vzít za ruku.Sám proces jiskření, a především prvního zajiskření, má zvláštní dynamiku. Zatímco my muži jsme poměrně brzy nachystáni jiskřit, protože nám stačí, aby se nám žena zalíbila, ženské centrum směny si potřebuje navíc ověřit, zda z chlapa něco pořádného bude. A tak vzniká zajímavý model lidského namlouvání. Jestliže se žena muži zalíbí, má žena vyhráno, protože teď už záleží jen na ní, kdy zahoří. A nebylo obtížné vypočítat, že přitom záleží na tajemném čísle tři: muž nachystaný jiskřit by měl absolvovat tři společné schůzky. Do té doby potrvá, než normální žena též vzplane a nastane ono vzájemné milostné přijetí, onen podvojný emoční souhlas. Pokud se muži žena líbí, mělo by mu stačit, že souhlasila s další schůzkou.Sám souhlas s další schůzkou je důkazem toho, že v ženě se cosi emočního rodí. Není známo, co zpomaluje nebo urychluje ten zázračný výbuch zamilovanosti, ale díky bohu" je to proces nahodilý, vykutaný, zkrátka mimo lidskou vůli. Znovu se vracím k myšlence, že by bylo možné, aby se muž s nějakou slečnou dohodli, že se sobě vzájemně zalíbí. Představte si, že by první polibek a objetí byly předem dohodnutým konáním na základě předem dohodnutého vzplanutí. Okamžitě by se zbortilo milenectví jako životní příběh, zanikla by jeho ojedinělost a nakonec bychom se nemilovali, ale pářili jak blanokřídlý hmyz.