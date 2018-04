Vyznání lásky jsou tichá, zarytá pod kůží i sladká a voňavá. Inspirujte se

Láska potichu

Martin a Hanka

Manželé Martin s Hankou se narodili jako neslyšící a znakování je jejich přirozeným jazykem. Při porovnání se světem slyšících bychom našli celou řadu rozdílů, oni však chtějí všude kolem sebe ukazovat hlavně to, že neslyšící rozhodně nejsou o nic chudší než většina z nás, která slyší.



„Máme mnoho takových svých soukromých vyjádření, kterými si dáváme najevo, že se máme rádi. Většinou jsou to však opravdu soukromé a intimní záležitosti a navíc je nechceme ukazovat kvůli našim dětem,“ směje se Martin. Nakonec se ale uvolí a ukáže jeden speciální znak, který vychází z jednoruční prstové abecedy a sami si ho vymysleli. „Oficiálně se s ním ve znakovém jazyce nepotkáte. Jde o počáteční písmena věty I Love You – ILY,“ prozrazuje Martin. Ukázku najdete ve videu.

Podle Hančiných slov si s Martinem vyznávají lásku v podstatě neustále různými drobnostmi. „Třeba když usínám, Martin mě vždycky obejme kolem ramen a kreslí mi prstem na rameno srdíčko. Slyšící si mohou normálně povídat, i když je tma, ale neslyšící ne, protože na sebe nevidí. Takže musíme mít vždycky alespoň pološero, abychom dokázali vnímat, kdo z nás co znakuje,“ objasňuje Hanka.



Láska pod kůží

Tomáš a Karolína

Připadá vám vyznání lásky vytetováním jména své lásky v srdci jako klišé a kýč zároveň? V tom by s vámi souhlasil i tatér Tomáš Randl. Podobnou žádost prý ve svém studiu již zažil.

„Snažil jsem mu co nejkulantněji vysvětlit, že by takového vyznání lásky pak mohl litovat. A navrhl jsem mu rovnou alternativu. Jednalo se o motiv, který vyjadřoval jeho drahou spíše skrytě. Přijde mi to tajemnější a hlubší než třeba to klasické srdce se jménem. U takového motivu navíc nemusí člověk řešit problém s případným vysvětlováním dalším partnerům,“ směje se potetovaný mladík.



On sám si svou velkou lásku Karolínu a jejich setkání také připomněl kryptickým tetováním. Jde o růži omotanou šerpou s nápisem. Namísto jména vyvolené je na ní napsaný text písničky z prvního filmu, na který se společně dívali. „Růži jsem si vybral proto, že symbolizuje růst, rozkvétá. Z něčeho malýho vzniká něco krásnýho a velkýho,“ vysvětluje Tomáš.



Ani Karolína nezůstala pozadu, zvolila si motiv a návrh a provedení svěřila Tomášovi. „Znamená to pro mě daleko víc, než kdyby si nechala vytetovat třeba moje jméno,“ září štěstím Tomáš.

Láska prochází foodblogem

Marika s Jirkou

Vaření je jejich společnou láskou a věnují mu většinu volného času, který tráví převážně přípravou receptů na svůj blog Kitchen Story. I vyznání lásky Jirky a Mariky se točí kolem plotny. Speciální recepty z oblíbených surovin jsou tím nejkrásnějším, čím si navzájem projevují lásku.

„Láska prochází žaludkem - za tohle pořekadlo bych dal ruku do ohně. Není přece nic krásnějšího, než když svou drahou, z práce zmoženou polovičku večer překvapíte vlastnoručně připraveným pokrmem. Je to takové pohlazení na duši,“ říká Jirka, který pracuje jako obchodní manažer.



A co by milovníci vaření a pečení doporučili těm méně zručným? „Mně se dost líbí snídaně do postele, když druhého překvapím třeba lívanci s jahodami. Neznám moc hezčích okamžiků než zažít tak krásné probuzení do nového dne,“ zasní se Marika.

„Nejde ani tak o konkrétní pokrm jako spíše o celkovou atmosféru, která jídlo doprovází. To ale samozřejmě neznamená, že ohřejete párky a zapálené svíčky to zachrání,“ doplňuje ji se smíchem Jirka. Níže najdete Jirkův recept na dort, kterým zaručeně udělá Marice radost.

Čokoládový dort s malinovým krémem pro Mariku

Korpus:

Dort pro Mariku

40 g hořké čokolády

40 g mléčné čokolády

47 g másla

150 g krystalového cukru

120 g hladké mouky

33 g kakaa

1 kypřící prášek

4 vejce

Malinový krém:

200 g mascarpone

40 g krystalového cukru

40 ml 30% smetany

vanilkový lusk

200 g malin

šťáva z poloviny citronu

Zdobení:



maliny

borůvky

granátové jablko

Postup: