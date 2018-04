Česká louka je velmi bohatá lékárna, tvrdí lékař Jiří Landa

Kdy jste se vlastně rozhodl, že místo medicíny se budete věnovat jen bylinám?

Atestaci mám z gynekologie a porodnictví. Pár let jsem se tomu oboru věnoval a pak si na zhruba pět let odskočil na onkologii v Kladně. Že budu dělat fytoterapii na profesionálnější úrovni, jsem se rozhodl v roce 1997. Dvacet let se tedy věnuji bylinkám jako podpůrné léčbě. Ale ve skutečnosti si s nimi hraju od začátku své lékařské praxe, protože velké množství léků pochází právě z bylinek. Třeba i známý acylpyrin, tedy kyselina acetylsalicylová, která se v minulosti získávala z vrbové kůry a tužebníku.

Je nějaká rostlina, která vám vyloženě učarovala, třeba rozmanitostí účinků?

Většinou pracuji se směsí bylin, protože se navzájem podpoří, jedna zvýší účinek té druhé. Ale občas mě i některé překvapí. Třeba relativně běžné byliny, které rostou v České republice, lze použít jako podpůrnou léčbu při chemoterapii a mají lepší efekt než ty mediálně známé, jako jsou vilcacora nebo lapacho. A přitom jde o běžné bylinky.

Které to jsou?

Třeba „prachobyčejný“ měsíček, ale i jitrocel, kopřiva, pýr, čili nenápadné bylinky. Také cibulky tulipánu, ale s nimi se musí opatrně, je potřeba vědět, jak je připravit, jinak jsou jedovaté. Výborné jsou extrakty z kosatce, ze jmelí, anebo z pampelišky, z té v Japonsku dokonce připravují preparáty jako podpůrnou léčbu nádorových onemocnění. Mám rád i ženšen, ale ještě raději eleuterokok neboli sibiřský ženšen. Ale vlastně se stačí podívat na naši českou louku, plnou jitrocelů, řebříčků, kontryhelů... Řekl bych, že to je velmi bohatá lékárna.

Kde všude se vám byliny osvědčily?

Výborné výsledky jsou u chronických infekcí močových cest. Pacient dostane několikrát po sobě antibiotika, ne vždy mu pomohou, někdy zánět na chvíli ustoupí, ale za několik týdnů je zase zpátky. Antibiotika jsou samozřejmě základ, bez nich se infekce léčit nedá, ale pokud k tomu přidáte fytoterapii jako doplňkovou léčbu, budou antibiotika účinnější, léčba efektivnější a kratší.

Kam si pro bylinky chodíte vy?

Na pasece bych řadu z nich ani nepoznal (směje se). Takže do velkoskladu, kde mám garantovaného a Státním zdravotním ústavem schváleného dodavatele.

