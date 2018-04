VIDEO: Vykouzlete si ve vlasech pokládané vlny jako z Velkého Gatsbyho

Kadeřnice Blanka Hašková vytváří spíš variaci na originální účes než přesnou historickou kopii, ta se hodí maximálně na večírek v kostýmech. K vytvoření vlny budete potřebovat kulmu nebo žehličku na vlasy, hřeben, skřipce na vlny (postačí i obyčejné sponky) a lak na vlasy.



Vlasy točte dopředu

Začněte oddělením předních pramenů, které budete natáčet do vlny. Je jen na vás, jestli budete natáčet jenom jednu stranu, anebo obě. Tyto prameny oddělte a udělejte si mezi nimi postranní pěšinku, která míří rovně dozadu. Zadní část vlasů si sepněte gumičkou, aby vám nepřekážely.



Pak se můžete dát do samotného natáčení. Vlasy v přední části hlavy rozdělte do několika pramenů, pěšinky jsou přitom kolmé na hlavní pěšinku. Vlasy pak natočte na kulmu směrem dopředu a stejným směrem kulmu nebo žehličku pomalu protáčejte. Pak pokračujte s dalšími prameny na stejné straně. Všechny prameny by měly být pokud možno stejně široké a i vlny by měly být stejně velké.



Vytvarujte vlny

Když jsou vlasy natočené, vezměte si malý hřebínek a začněte vlny s jeho pomocí tvarovat. Snažte se kopírovat natočení vlasů, nejprve proto vlasy hned u pěšinky češte směrem dozadu. Na vlasech by se měla vyrýsovat vlna, kterou můžete zafixovat skřipcem, případně těsně nad vlnou chytit sponkami. Pokud máte vlasy sestříhané, možná budete muset být při tvarování kreativnější a vlasům víc vlasům pomoci.

Vlnu po vytvarování hned přelakujte a pokračujte směrem dolů na další. Pokud chcete mít vlasy rozpuštěné, pokračujte takto směrem dolů. Pokud chcete vlny doplnit drdolem, pak po asi dvou až třech vlnách veďte vlasy přes ucho a za ním je chyťte sponkou.

Prameny na druhé straně pěšinky mohou mít také vlny, případně je můžete využít k vytvoření objemu ve spodní části účesu, což byl typický znak účesů té doby. Přidejte tedy zbytky předních pramenů k těm zadním a vytvořte si vzadu drdol, případně culík nebo cop, pokud chcete účes ještě více modernizovat. Hezky a klasičtěji působí třeba nízký drdol ze stočených pramenů, které uchytíte sponkami. Když máte i zbytek vlasů dotvarovaných, úplně nakonec odstraňte z účesu skřipce na vlny a vše ještě jednou přelakujte.



