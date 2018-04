VIDEO: Chybí vám moře? Vyrobte si náramek s námořnickým uzlem

Obrovské náramky se letos objevily v kolekcích spousty známých značek. U Valentina připomínaly antické klenoty, u Loewe, Roksandy Ilincic či Fausta Puglisiho měly podobu abstraktních kovových objektů, Jeremy Scott si hrál se zářivými barvami a Karl Lagerfeld, který je kreativním ředitelem Chanelu, pracoval tradičně s perlami i s motivem obrácených „céček“.



Námořnickou inspiraci, kombinaci modré, červené a bílé i rafinované uzly z provázků pak mohli pozorní diváci vidět třeba na přehlídkách Giorgia Armaniho nebo Vivienne Westwoodové. Právě v jejich kolekcích se můžete inspirovat i při domácím tvoření.

Budete potřebovat:

osm barevných paracord provázků



špendlíky



zapalovač



papírovou lepicí pásku



průsvitnou nit



jehlu



nůžky



skleničku na tvarování náramku



Postup:

1. Paracord provázky (jsou to ty samé, co se používají na padákové šňůry) rozdělte na dvě čtveřice, které pomocí špendlíků sepnete do tvaru podkovy.

2. Svažte je do tvaru námořnického uzlu, jak to vidíte na obrázku:

3. Vytahejte špendlíky a uzel utáhněte.



4. Skleničku dokola omotejte lepicí páskou tak, aby byla strana s lepidlem nahoře. Náramek na ni přilepte, upravte ho při tom do požadovaného tvaru.

5. Provázky k sobě důkladně přišijte průsvitnou nití.

6. Náramek odlepte, naměřte na ruce a konce zastřihněte. Zatavte je pomocí zapalovače, aby se netřepily, a sešijte k sobě.

Více návodů najdete na stránce pořadu Fashion triky na Playtvák.cz.