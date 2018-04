Šest tipů, jak v létě vypadat štíhlejší. Nebojte se proužků ani bílé

1. Výrazné vzory nejsou tabu

Naopak mohou pomoci vytvarovat postavu, jen je třeba dát pozor na to, kde jsou umístěné. „Například kontrastní barevná vsadka s výrazným motivem v pase nás dokáže opticky zeštíhlit,“ vysvětluje návrhářka, která se specializuje na módu ve větších velikostech, než jaké nabízí běžná konfekce. Podobně fungují i drobnější aplikace na šatech.



Asos New Look

2. Bílé kousky musí bezvadně sedět

Zapomeňte na ustálený mýtus, že bílá rozšiřuje. Nejde o barvu, ale o střih. Ten by měl v tomto případě (a u světlých odstínů vůbec) postavu tvarovat a zdůraznit křivky. Ideální je podle expertky takzvaný princesový střih, který zdůrazní pas. Zkuste třeba propínací sako nebo dobře padnoucí, nejlépe na míru ušité vypasované šaty.

Yours Asos

3. Výstřih ve tvaru V vždycky funguje

Majitelky většího poprsí už možná vědí, že výstřih „do véčka“ funguje lépe než kulaté nebo lodičkové varianty. Už proto, že vás opticky prodlouží, a tak i zeštíhlí. „Navíc zvýrazní oblast dekoltu, takže odpoutá pozornost od jiných partií,“ dodává návrhářka.



New Look H&M

4. Spodní vrstva šatů dokáže divy

Pokud je z elastického materiálu (Eva Karasová například doporučuje žerzejový úplet), může posloužit stejně dobře jako spodní prádlo ze spandexu. Tato tajná zbraň vám vytvaruje postavu, a navíc vás „nutí“ k lepšímu držení těla. Horní vrstvu pak klidně může tvořit krajka nebo vzdušnější průsvitný materiál, nemusíme se bát, že odhalíme více, než bychom chtěly.

New Look Paper Dolls

5. Nebojte se pouzdrové sukně

Kim Kardashianová už to ví dávno a teď to víte i vy: těsné oblečení se hodí pro každou velikost, jen je třeba vybrat lichotivý střih. Silueta sukně by se měla směrem dolů zužovat, tak vás opticky prodlouží. Ideální je kombinace s botami na podpatku, které vám vyčarují delší nohy (skvěle fungují ty v tělovém odstínu) a štíhlejší figuru.



Yours Asos

6. Pruhy nejsou nepřítel

Platí to i pro ty širší. Pokud jsou správně umístěné, dokážou vám na pohled ubrat kila. Naučte se s nimi kouzlit: „Zvolit můžete třeba šaty, které mají v horní části svislé proužky a v dolní proužky vodorovné,“ radí módní návrhářka. U horizontálních pruhů je klíč v tom, kde jsou umístěné. Jeden by měl být přímo v pase, platí tu stejný princip jako u prvního bodu.