VIDEO: Zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou je výrazné, ale dočasné

Čím se rty vyplňují

„Výplňové materiály můžeme rozdíl do dvou základních skupin – na vstřebatelné a nevstřebatelné,“ vysvětluje korektivní dermatoložka Jitka Chaloupecká z Laserového centra Anděl. Do první kategorie spadá i výplň na bázi kyseliny hyaluronové. „Je to gel, který je neživočišného původu, je bezpečný, hypoalergení a snadno se aplikuje. Podporuje tvorbu kolagenu a váže vodu, tím dochází ke zvětšení objemů v dané lokalitě,“ říká lékařka.



Výplň rtů kyselinou hyaluronovou Kolik stojí

Orientačně 5 000 - 7 000 korun Jak dlouho trvá

Cca 30 minut (včetně doby působení znecitlivující masti) Jak často chodit

Zákrok můžete zopakovat po 9-12 měsících

Pomocí gelu může profesionál upravit jak konturu, tak samotnou sliznici rtů, a to velmi precizně a přirozeně. „Je ale důležité, aby výkon prováděl erudovaný lékař a aby materiál byl kvalitní,“ upozorňuje dermatoložka. Proto výběru kliniky a odborníka, který vám rty bude upravovat, věnujte dostatek času.

Jak to probíhá

Na začátku je důležité domluvit se s lékařem co nejpřesněji na tom, jaký výsledek si představujeme. „U figurantky Kamily jsme se například zaměřili na horní ret, který byl o něco užší než ten spodní, a také jsme se rozhodli srovnat pravou a o něco menší levou stranu,“ popisuje Jitka Chaloupecká.

Okolí rtů nejprve natřela znecitlivujícím krémem, který nechala působit asi dvacet minut. „Nejde o úplné umrtvení, ale zákrok je díky krému méně bolestivý a lépe se snáší. Také samotný gel, který se vpichuje, obsahuje anestetikum lidokain,“ doplňuje lékařka. V případě, že je klientka náchylná k oparům, se přidávají také antivirotika, která jejich případné tvorbě zabrání.

Při zákroku, který trvá jen pár minut, se gel s kyselinou hyaluronovou vpravuje pomocí injekce. „Naše mezibuněčná substance látku zná, takže ji dobře snáší a neobjevují se žádné alergické reakce. Po zákroku však bývají rty citlivější a oteklé,“ uvádí dermatoložka s upozorněním, že kvůli otoku vypadají rty ještě o něco větší, než skutečně budou. Efekt pak vydrží asi tři čtvrtě roku, někdy víc.