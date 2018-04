Jak vypadá žena po transplantaci obličeje

SNÍMKY NAJDETE VE FOTOGALERII

Osmatřicetileté pacientce lékaři transplantovali kůži, podkožní tkáň a část svalstva tváře s cévami. Orgány odebrali jiné ženě ve stavu klinické smrti. Rodina dárkyně dala souhlas.

Zákrok provedl tým v čele s lyonským chirurgem Jeanem-Michelem Dubernardem. Ten se v roce 1998 proslavil první transplantací ruky, o dva roky později transplantoval jednomu pacientovi obě ruce.

On i ostatní lékaři se báli, že by mohl organismus pokousané pacientky novou tkáň odmítnout. Ale po operaci zajásali, kůže se "chytla" a ženě se dařilo po všech stránkách dobře. Zda nabude nová tvář veškeré citlivosti, se ukáže do půl roku.

Psa, který ženu pokousal, už veterinář utratil. Byl to přitom její vlastní pes a ve skutečnosti jí zachránil život. Pokoušel se totiž svou majitelku přimět k životu, když ležela na podlaze předávkovaná léky. Uvedla to pacientčina dospívající dcera.

