Jak vypadá skutečná láska?

LUCIE BÍLÁ (40), zpěvačka a VÁCLAV NOID BÁRTA (25), zpěvák, jsou spolu 3 roky



1. Co pro vás bylo tím impulzem, že jste si řekl/a: To je on/a?

2. Co na svém partnerovi/partnerce milujete dnes, po společně prožitých letech?



VÁCLAV: (Do odpovídání na naše otázky se mu nechtělo. Podařilo se nám tedy získat alespoň vyjádření jeho novopečené manželky. Podle Lucie se její muž o svém vztahu nechce vyjadřovat proto, že je to chlap, který o věcech nemluví, ale dělá je. Není to prý otázka neúcty z jeho strany, ale ukázka toho, že je chlap. No dobrá, budeme tomu tedy věřit.)



LUCIE: Můžu se na něj spolehnout a to je pro mě důležitější než pár líbivých slov, co si pak můžu přečíst v novinách. To je i má odpověď na obě otázky.

JAN PŘEUČIL (69), herec a EVA HRUŠKOVÁ (54), herečka, jsou spolu 5 let



1. Co pro vás bylo tím impulzem, že jste si řekl/a: To je on/a?



EVA: Ten okamžik si vybavuji docela přesně. Přišla jsem na zkoušku Šípkové Růženky a byla jsem hodně nastydlá. Honza neřekl ani slovo a šel mi uvařit bylinkový čaj s medem. Když mi ho přinesl, tak jsem se rozplakala. Aby si ničeho nevšiml – my si tehdy ještě vykali – tak jsem tvrdila, že to nejsou slzy, ale rýma. Proč jsem brečela? Dojetím. Uvědomila jsem si totiž, že mi už strašně dlouhá léta nikdo nevěnoval takovou péči. Říkala jsem si: to je poklad.



JAN: Upřímnost, otevřenost a veliká citovost.



2. Co na svém partnerovi/partnerce milujete dnes, po společně prožitých letech?

EVA: Že i když přijdou nějaké starosti, tak je vždycky řeší s úsměvem a s nadhledem.



JAN: To by bylo na diplomní práci. Víte, mně nepřipadá, že spolu žijeme už pět let. Mám pocit, jako bychom spolu byli teprve první den. Na Evince dneska jako tehdy miluju její otevřené oči, veliký humor, úsměv, citovost, toleranci a předevšim to, že dovede vytvořit ohromnou pohodu.



VLASTIMIL HORVÁTH (28), zpěvák a MARKÉTA HORVÁTHOVÁ (27), účetní, jsou spolu 10 let



1. Co pro vás bylo tím impulzem, že jste si řekl/a: To je on/a?



VLASTIMIL: Vždycky jsem hledal spřízněnou duši, lásku na první pohled. A když jsem Markétu uviděl, tak jsem věděl, že jsme na stejné vlně a že patří ke mně. Na první pohled byla hodná, upřímná, zajímavá, ale ne výstřední. Prostě taková, jakou jsem si představoval.



MARKÉTA: Byla to láska na první pohled. Podívali jsme se na sebe a bylo to jasné.



2. Co na svém partnerovi/partnerce milujete dnes, po společně prožitých letech?



VLASTIMIL: Mám Markétu rád takovou, jaká ve skutečnosti je, se všemi jejími dobrými stránkami i slabinami, které jsem v průběhu let poznával. Troufám si totiž tvrdit, že dneska už ji znám dokonale.



MARKÉTA: Že se ani po těch letech, které jsme spolu, v ničem nezměnil. Je stále pozorný, milý, a kdykoli je příležitost, dává mi najevo svoji lásku.



PETRA STEINOVÁ (31), redaktorka a SIMONA KOŽENÁ (30), fotoeditorka, jsou spolu 6 let



1. Co pro vás bylo tím impulzem, že jste si řekla: To je ona?



PETRA: Může za to Símin zvláštní úsměv. A taky jedna příhoda, kterou jsme spolu zažily. Jely jsme jednou tramvají a z okna jsme viděly, jak na ulici leží zraněný muž v tratolišti krve a lidi ho jen tak překračují jakoby nic. Simona tehdy vylítla z tramvaje jako smyslů zbavená a běžela ho zachraňovat. Tim mě dostala.



SIMONA: Asi Petřin humor. Zdála se mi ohromně vtipná, mnohem vtipnější než já. Jenže časem jsem zjistila, že jsem se spletla, že já jsem daleko vtipnější. I tak jí ale miluju.



2. Co na své partnerce milujete dnes, po společně prožitých letech?



PETRA: Ten úsměv miluju pořád. A taky ji mám ráda za to, že je strašně hodnej člověk. Nikdy by nikomu neublížila, pro své kamarády je schopná se rozkrájet – třeba když se stěhují, přijede klidně i o půlnoci a pak s vrtačkou v ruce balancuje na jedné noze na vaně, aby jim pomohla zavěsit poličku. A nedělá jí problémy ustoupit, uznat svoji chybu nebo přinášet ve vztahu oběti.



SIMONA: Že je spolehlivá, stojí vždycky při mně a vytváří mi domov a zázemí. Občas je sice starostlivá až moc, ale většinou je starostlivá příjemně a mile.