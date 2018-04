VIDEO: Tekuté nitě omladí i na čtyři roky, vpichují se po kapkách

Jak to funguje

Při nové formě liftingu vám dermatolog do kůže vpraví gel na bázi kyseliny kapronolaktonové; ta se už delší dobu používá v chirurgii jako vstřebatelný šicí materiál. Při omlazování má jiný úkol – vyplní prostory v kůži, které se začínají „propadat“, a povzbudí tvorbu kolagenu, který se stará o pružnost pleti.



Gel se postupně vstřebá, ale nově vytvořené sítě kolagenových vláken a lepší kvalita pleti ještě nějaký čas zůstávají. Dobu, po kterou efekt vydrží, si klient může do jisté míry určit sám. Preparát se totiž vyrábí ve čtyřech různých intenzitách, doba účinku se pak pohybuje od dvou do čtyř let.

„Tekuté nitě“ se dají použít k omlazování krku, hřbetů rukou a k vyrovnání kontur téměř kdekoli na obličeji. „Nehodí se jen na oblast kruhů pod očima, na to je látka příliš tuhá,“ upozorňuje korektivní dermatoložka Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic, která s nitěmi pracuje.

Jak zákrok vypadá

Půl hodiny před aplikací gelu se nanáší znecitlivující mast. Samotný zákrok trvá asi třicet minut. „Kyselina se do zvolené oblasti aplikuje rovnoměrně po kapkách, vždy ve velmi malém množství,“ popisuje lékařka. Hned po zákroku můžete jít domů. Na kůži se mohou objevit drobné otoky, modřinky nebo zarudnutí, do několika dnů ale vše zmizí.

Riziko, že výplň nedopadne zcela podle očekávání, je minimální, ale existuje. „Pokud něco vkládáme do pokožky, malé riziko tam bude vždycky,“ vysvětluje Yvonne Bergerová. „Snižuje se ale tím, že se jedná o známý materiál, u kterého víme, jak reagoval v minulosti. V tomto případě jde o látku, která se využívá už celé roky, jen dostala novou, tekutou formu.“