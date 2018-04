VIDEO: Co s kruhy pod očima? Lékaři je maskují kyselinou hyaluronovou

Jak vznikají

Kruhy a váčky pod očima jsou často důsledkem nedostatku spánku, někdy v kombinaci s dehydratací. Někoho trápí krátkodobě, třeba po probdělé noci nebo když se naopak „přespí“. Dlouhodoběji můžou být důsledkem celkově nezdravého životního stylu, spánkových poruch, ale také příznakem nemocné štítné žlázy nebo ledvin.

Odstranění kruhů pod očima Kolik stojí

Přibližně 7 až 8 tisíc korun Jak dlouho trvá

Do 30 minut Jak často chodit

Po dohodě s lékařem nejčastěji jednou ročně

„V očnicové dutině máme tuk, který chrání oko. Je uložený v obalu: ten ho drží na místě, ale není příliš silný. Pokud je méněcenný, například kvůli genetickým dispozicím, může začít vyklenovat směrem ke spodnímu nebo hornímu víčku,“ popisuje korektivní dermatoložka Jitka Chaloupecká z Laserového centra Anděl. Tak se tvoří nepříjemné váčky kolem očí.

Tmavá oblast pod očima, kterou ani korektor nezakryje, zase vzniká tak, že pod tenkou kůží začnou prosvítat cévy. V závislosti na tónu pleti jsou zabarvené do modra, do fialova nebo i do hněda. Ne proto, že by takovou barvu měla naše krev, ale protože podkoží propouští jen některé vlnové délky, a tedy jen některé barvy. Někdy k tvorbě kruhů pod očima přispívá také hyperpigmentace.

Co můžeme dělat

Někomu pomůžou postupné změny v životním stylu (více spát, pít více vody, omezit alkohol), někdo se kruhů a váčků ne a ne zbavit. Pomoci může speciální implantát: hypoalergenní, sterilní gel složený z fyziologického roztoku a kyseliny hyaluronové. „Pokud ho do postiženého místa vpíchneme, tmavá místa jím vlastně zamaskujeme,“ vysvětluje Jitka Chaloupecká.

Není to náročný zákrok, trvá několik minut. Oblast pod očima se zchladí a lékař do ní gel vpichuje pomocí injekční stříkačky s tenkými jehličkami. Protože implantát obsahuje lokální anestetikum lidokain, je zákrok téměř bezbolestný, ale nehodí se pochopitelně pro ty, co mají na lidokain alergii.

Výsledek je viditelný bezprostředně po zákroku. Může se vytvořit jen drobný otok nebo modřinky, ale ty do čtrnácti dnů opadnou. Efekt může trvat půl roku až rok, hodně záleží na věku. Jak stárneme, kůže se ještě ztenčuje a kruhy či váčky jsou výraznější, a tak v pozdějším věku už korektivní dermatologie nemusí pomoci a doporučuje se místo ní operace horních či spodních víček.