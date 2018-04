Jak vypadá mužský přechod

Kde mají muži hledat pomoc? Ne každý muž trpí andropauzou a s ní spojenými problémy. Většina z nich však může zlepšit život tím, že budou dbát o zdraví a nenechají se zaskočit příznaky stárnutí zbytečně brzy. • Na jaké příznaky si dát pozor?

Příznaků nastupující andropauzy je více, věnujte pozornost zejména výrazně snížené chuti na sex, náhlé změně povahy, úbytku svalů a naopak zmnožení tukové tkáně v horní a střední části těla. • Za kterým odborníkem se vydat?

Problémy související s mužským přechodem se zabývají lékaři hned několika odborností. Ideální je zajít za praktikem a nechat si případně doporučit nějakého odborníka. Přímo andropauzou se zabývá urolog, androlog nebo sexuolog. • Jak vypadá léčba?

Někdy se jen mírní příznaky, ale lékař vám může doporučit také podávání hormonálních přípravků.Nezbytnou podmínkou je vyšetření prostaty. To by ostatně mělo být součástí pravidelné zdravotní péče pro všechny muže. • Pozor na řídnutí kostí

Osteoporóza neboli řídnutí kostí nepostihuje jen ženy, ale se zvyšujícím se věkem přibývá postižených mužů. Je na místě nechat si vyšetřit hustotu kostí a případný špatný stav se snažit zlepšit. • Snažte se žít zdravě

Snaha léčit příznaky mužské andropauzy by vyšla naprázdno, kdyby muž nepřispíval k úspěchu léčby svým životním stylem.