VIDEO: Olej, kameny, peříčka. Tak vypadá masáž inspirovaná pěti elementy

„Jsem zvyklá chodit na klasické olejové masáže. Rituál pěti elementů je ale mnohem osobnější. Právě toho, že se nejedná o anonymní masáž, si velmi cením. Vím, že kdybych chodila pravidelně k jedné masérce, vypěstujeme si pouto, které u jiných typů masáží moc nefunguje,“ myslí si figurantka Klára.

„Nejvíce mě nadchla peříčka jako součást rituálu. Bylo to úplná senzace, co jsem při tom cítila a jak se mi to dostalo i do hlavy. Díky všem těch dotykům jsem se úplně uvolnila, začala jsem usínat a propadat se lehátkem. Během krátké chvíle jsem se ocitla úplně jinde, jakoby v jiné dimenzi."