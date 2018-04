VIDEO: Jak se léčí atopický ekzém. Pomáhá hydratace i injekce

„Atopický ekzém je chronické onemocnění kůže, které je poměrně časté, daleko častější je pak výskyt v dětském věku,“ vysvětluje dermatoložka z kliniky Lasermed. „Objevuje se přibližně u deseti až dvaceti procent dětí, ale ve velkých městech, jako je Praha, to může být až čtyřicet procent,“ shrnuje svou zkušenost. U dospělých se pak jedná asi o dvě procenta populace.



Zánětlivé onemocnění se projevuje především začervenáním kůže; může být také velmi suchá, rozpraskaná až zanícená. Příčiny nemoci, která se vrací i po několika letech od odeznění, jsou různorodé a obvykle je nelze přesně určit. „Známé však je dědičné ovlivnění – to znamená, že pacient se narodí s dispozicí k onemocnění,“ říká Alena Kyslíková.

Ekzém není nakažlivý a nijak nebrání v běžném životě; většinou pacienty trápí hlavně po estetické stránce. Zvlášť když dojde k náhlému zhoršení: „Bývá to například po virových onemocněních, jako je je klasická rýma, kašel nebo bronchitida,“ uvádí lékařka. Dobrou zprávou pro ty, kdo ekzémem trpí, je fakt, že se jeho projevy dají aspoň dočasně zmírnit nebo zcela odstranit.

Klíčové jsou při léčbě silné protizánětlivé krémy, masti a locia do vlasů. „Důležité je kůži nejen pravidelně promašťovat, ale hlavně jí dodat dostatek vláhy – přípravky by proto měly obsahovat nejen tukové částice, ale i látky, které hloubkově hydratují,“ popisuje dermatoložka. V případě, že se stav pokožky výrazně zhorší, vpravují se léky injekcemi přímo do svalů.