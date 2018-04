Jak vyhrát hádku, když ji neumíme odložit

V článku nám radí Johana Kroupová, psycholožka a psychoterapeutka z pražské psychologické poradny.



Netřeba dlouhého úvodu: občas se zkrátka i nad kvalitním a prověřeným vztahem přežene bouřka. Mnoho žen přiznává, že někdy je hádku potřeba absolvovat, aby se vzduch pročistil, jiné se jí do poslední chvíle vyhýbají, protože je stresuje. Jak říká pětatřicetiletá Eva, žijící šestým rokem ,na hromádce‘ se svým přítelem: "Samozřejmě, že máme naprosto funkční vztah. Po těch letech, co jsme spolu, je vztah dostatečně prověřený a oba víme, která témata jsou v naší domácnosti tabu: jedním z nich jsou třeba nepříliš zdatné kutilské schopnosti mého přítele. Takže když kape kohoutek, vím, že je potřeba zavolat instalatéra, protože přítelovy pokusy o opravu mě dovádějí k zuřivosti."

KDY BOJ JEŠTĚ MŮŽETE ZASTAVIT

Dá se hádce vůbec zabránit? Psycholožka a psychoterapeutka Johana Kroupová tvrdí, že ano. Je důležité hned na začátku blížící se svár rozpoznat: "Když se naučíte odhadnout, že je hádka na dosah, je dobré do ní vůbec nevstupovat."

Jednoduché to však není, vždyť všichni víme, že většina hádek začíná jako poměrně nevinná diskuse. A ve chvíli, kdy partneři nejsou vyladěni, se ,přihazováním‘ dalších a dalších diskutabilních témat diskuse v hádku přemění.

Devětatřicetiletá Alena vypráví: "Podle mé zkušenosti se hádka o triko hozené v koupelně na zem dokáže ve vteřině změnit ve filozofický svár o nesmrtelnosti chrousta. Začne to tím trikem, pokračuje to přes rozvařené špagety z předchozího večera a nepodařenou dovolenou a končí to tím, že moje výchova našich dětí je příliš demokratická. V podstatě v každé hádce dokážeme probrat všechna témata, která jsou pro nás velmi, velmi ožehavá."

Kroupová radí: "Ve chvíli, kdy normální diskuse začne přerůstat v hádku, zkuste ještě odložit řešení problému na jindy. V úplném začátku boje, když nejste nastartovaní, ještě může zafungovat věta ,Nechme to na jindy‘."

Pokud už ale do hádky vstoupíte, je potřeba si hlavně uvědomit, že jednáte pod vlivem vzedmutých emocí. Navíc vše, co při hádce prožíváte, je pro váš organismus stresující a cíl v nedohlednu.

Všichni, kdo jsme nějakou hádku zažili, dobře víme, že v ní nedojdeme k žádnému oboustranně výhodnému řešení. Pokud za ně nepovažujete situaci, kdy oba se slovy ,Tak fajn!‘ zabouchnou dveře svých ,trucoven‘.

Avšak každé zklidnění je dobré a Johana Kroupová radí: "Zkuste třeba relaxační dýchání nebo zatínání a uvolňování jednotlivých svalových skupin. Tímhle jednoduchým cvičením se uvolníte i zčásti uklidníte, což řešení situace usnadní."

KDY BOJ JEŠTĚ DOKÁŽETE ROZDÝCHAT

Přes všechny dobře míněné pokusy vznikající hádku vybalancovat se občas vydaří, že slovní přestřelka dospěje do stadia, kdy už ji jenom ,rozdýchávat‘ nepomůže: Co si počít potom?

Kroupová doporučuje vhled zvenčí: "Představte si, že jste právě vstoupila do místnosti, kde se dva lidé hádají. Zkuste se na sebe podívat očima někoho nezúčastněného. Hádka očima ,třetího‘ získává zcela jiný rozměr a je poměrně časté, že díky zklidnění a nadhledu se vám nabídne nějaké řešení, jak z toho ven."

Přiznávám se, že já hádky moc neumím. Vadí mi i pouhá představa, že bych měla na někoho křičet a rozhazovat u toho rukama… Když už mi něco takového jako hádka hrozí, odcházím minimálně do vedlejší místnosti, pokud ne rovnou na procházku. Jenže pak nás oba vystavuji nebezpečí, že zatímco já na procházce své rozhořčení rozchodím, doma čeká stále ještě doutnající oheň.

Jestli to děláte taky tak a máte pocit, že vlastně zbaběle utíkáte, pak vás potěší, že podle psychologů odchod od hádky není prohra. Podle slov Johany Kroupové může být odchod i řešením, alespoň dočasným. Zároveň upozorňuje, že pokud je problém, který vyvstal, závažnějšího rázu, nezmizí jen tím, že někam odejdeme.

"Spíš využijte zklidnění díky procházce, po návratu zjistíte, že i váš protějšek je ve stavu, kdy je možné se s ním v klidu bavit."

KDY UŽ DO BOJE BEZ NÁVRATU SPADNETE

Tak dobrá, už v tom jedete, hádáte se na plné pecky. V tuhle chvíli už vám psycholog nepomůže, ani kdyby vám stál za zády a radil do ucha.

Zkuste si ve víru argumentů jenom pamatovat, CO bylo důvodem hádky, a nerozšiřovat ji o staré křivdy a hlavně - neurážet, nebýt zákeřní a nevyslovovat žádná definitivní prohlášení. Hádku nikdy nikdo nevyhrál, je potřeba ji jen přežít a třeba v ní trochu vyventilovat domácí dusno.

Jak? Někdy stačí jen to, že se o něčem díky hádce začne mluvit, ale opravdu řešit už se to pak musí v klidu.

Psycholog H. J. Eysenck popsal ve svém životopise pravidla správné veřejné hádky či diskuse, která se dají s úspěchem aplikovat i na hádky domácí. Takže radí:

Nikdy se nehádejte o něčem, o čem nic nevíte. Mluvte krátce, protože při dlouhém projevu se ztratí, co jste chtěli říct. Soustřeďte se na to nejdůležitější a nezabíhejte do podružností. Pak přimějte svého protivníka, aby vám na to nejdůležitější odpověděl.

Nakonec slavný německý psycholog dodává: "Při svých osobních diskusích a hádkách jsem se prohřešil proti všem těmto pravidlům a nakonec jsem zjistil, že nejdůležitější je soustředit se na toho, kdo vám naslouchá, na jeho zájmy, názory a požadavky."

TIP: SVÁRY PODLE PLZÁKA



Chcete ovládnout teorii i praxi manželského dialogu? Pak je tu pro vás kniha Manželský svár, jejímž autorem je nestor české partnerské psychologie doktor Miroslav Plzák. Publikace vám pomůže překlenout malé i velké partnerské hádky a kultivovat vzájemnou komunikaci.



KDY BUDE BOJE KONEC

(Ne)hádat jsme se pod dohledem odborníků právě naučili. Ale po každé hádce musí přijít ono téměř pohádkové udobření. Ten druhý konec příběhu totiž spočívá už jen ve sbalených kufrech, ale věřím, že takhle prudce svoje problémy řešit nechcete.

Kudy vlastně vede cesta od peprných slov k větě ,Už se na sebe nezlobme, miláčku‘?

Podle psycholožky Johany Kroupové je potřeba naučit se usmířit. Současně dodává: "Mějte zároveň na paměti, že ne každá hádka potřebuje velké usmiřování. Nechtějte po druhém, aby donekonečna rozebíral daný problém nebo se pořád dokola omlouval. Může být dobré volně a bez velkých prohlášení vplynout do klidu a míru."

Představme si modelovou situaci, kdy se jeden z právě se dohádavších partnerů usmiřujícím tónem toho druhého ptá, zda si dá třeba kávu. Ten však čeká na klasické ,Udělal jsem chybu a omlouvám se‘ a odsekne ,Od tebe já kávu nechci‘. V tuto chvíli je potřeba mít na mysli fakt, že i tohle ,kávové gesto‘ může být formou usmíření.

Kroupová tvrdí, že není nutné trvat na větě ,Promiň, udělal jsem chybu‘, a připomíná, že i na smíření je potřeba vystihnout ten pravý okamžik, kdy jsou na něj připraveni oba. Ono totiž není na konci vyčerpávající hádky nic horšího, než když nabídnete ruku k usmíření a ten druhý ji nepřijme.

KDY A PROČ NETLAČIT NA PILU

Jedna moje známá tvrdí, že když se hned po hádce se svou polovinou neusmíří, nemůže usnout. Vždycky mi to přišlo zvláštní, tedy ne fakt, že nemůže usnout, kdo by si taky s rozbouřeným adrenalinem dokázal lehnout do postele a oddal se spánku, ale spíš fakt, že mi tenhle usmiřovací nátlak přišel… prostě násilně načasovaný.

Slova psycholožky Kroupové to potvrzují, když říká, že nejsme všichni na smíření připraveni ve stejnou chvíli. Doporučuje proto následující postup: "Pokud se opravdu musíte smiřovat hned, zkuste druhého oslovit třeba s dotazem, zda už je možné hádku ukončit. Nejen v tomto případě, ale obecně platí, že si oba partneři musí uvědomit, že v afektu, který zákonitě všechny hádky provází, se nic vyřešit stejně nedá. Afekt spíše povede k tomu, že si navzájem budou ubližovat. Když ani tato diskuse nepomůže, stojí za to vyzkoušet partnerské terapie, kde si chování v takovýchto chvílích můžete pod odborným dohledem natrénovat."

BOJOVNÍCI K ODBORNÍKOVI

Zní to logicky i jednoduše: umíte-li se se svým partnerem poměrně dobře hádat, ale usmířit se je nad vaše síly, navštivte psychologa nebo psychoterapeuta. Můžete si u něj (s relativně klidnou hlavou) nacvičit chování v situacích, kdy ve vaší domácnosti začíná hádka doutnat.

Moc si však nedovedu představit, že bych partnera do ordinace psychoterapeuta dostala dobrovolně. Vždyť všichni vídáme problém na jiné straně než na té naší a věta, že ON psychoterapeuta nepotřebuje, zaručeně padne hned po vašem návrhu.

"Ani byste neměla partnerovi nutit myšlenku, že potřebuje psychoterapii," vysvětluje Johana Kroupová, "pokud si opravdu přejete, aby šel s vámi, navlečte to zkrátka tak, že vy máte problém, který chcete řešit, a že jeho přítomnost u odborníka vám pomůže. Pak bude cesta do ordinace podstatně snazší."

Zní to celé jako složitá partie šachu? Ona to vlastně partie je. Manželské hádky jsou jako chvíle, kdy šachisté vstanou od stolu a začnou do sebe strkat. Dříve nebo později si budete muset zase sednout a pokračovat v partii, pokud chcete hrát tuhle hru celý život.

KDO TO UMÍ A KDO NE

Naomi Campbellová

Jedna z nejslavnějších topmodelek světa má velký problém s ovládáním se a pravidla hádky podle ní vypadají takto: kdo udeří první, vyhrává. Cokoli má Naomi po ruce, může kdykoli přistát na vaší hlavě. Opakovaně se už sice pokoušela absolvovat kurzy zvládání vzteku, ale vzhledem k tomu, jak často Naomi vídáme u soudů za napadení osob, asi léčba příliš nezabrala.

Magda Vášáryová

Pravými mistry hádek jsou diplomaté. A mezi nimi vyniká klidná a cílevědomá Magda Vášáryová. Po revoluci byla velvyslankyní ČSFR v Rakousku. Založila Slovenskou společnost pro zahraniční politiku. Pak byla velvyslankyní v Polsku a dnes pracuje na slovenském ministerstvu zahraničních věcí. Hádku nikdy nikdo nevyhrál. Je potřeba ji jen přežít a trochu v ní upustit domácí dusno.